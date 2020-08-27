Военного задержали в Барнауле за передачу гостайны украинской разведке. Видео

В Барнауле сотрудники ФСБ задержали военнослужащего ракетных войск стратегического назначения, подозреваемого в передаче секретных сведений. Об этом сообщает РИА "Новости".
По данным источника, солдат передал информацию, составляющую государственную тайну, украинской разведке. Сейчас он находится под стражей. Другие подробности пока неизвестны.
Как ранее сообщал amic.ru, 12 августа Мещанский суд Москвы арестовал блогера Андрея Пыжа по обвинению в незаконном получении государственной тайны. Друзья блогера сообщили о его пропаже 5 августа, а постановление суда о заключении молодого человека под стражу датировано 6 августа. Дело содержит гриф "секретно", поэтому материалы не могут быть опубликованы.
Комментарии
Муть, информации ноль...
за передачу гостайны украинской разведке
может он свободомыслящий гражданин, который поддерживает стремление Украины к свободе
27.08.2020 13:56
гость
мы вас услышали
На кол предателя
Вот ..кому Родину то продал!...укропам!!!....бошку бы сразу прострелили
Рассказал хохлам, что никакого супероружия у РФ нет, а суперракета летает только в мультиках?
Наверно рассказал когда трассу перекрывать будут в следующий раз