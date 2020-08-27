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Новости

Военного задержали в Барнауле за передачу гостайны украинской разведке. Видео

, ИА "Амител"
Солдат проходил службу в ракетных войсках
Фото: pixabay.com

Фото: pixabay.com

В Барнауле сотрудники ФСБ задержали военнослужащего ракетных войск стратегического назначения, подозреваемого в передаче секретных сведений. Об этом сообщает РИА "Новости".

По данным источника, солдат передал информацию, составляющую государственную тайну, украинской разведке. Сейчас он находится под стражей. Другие подробности пока неизвестны.

Как ранее сообщал amic.ru, 12 августа Мещанский суд Москвы арестовал блогера Андрея Пыжа по обвинению в незаконном получении государственной тайны. Друзья блогера сообщили о его пропаже 5 августа, а постановление суда о заключении молодого человека под стражу датировано 6 августа. Дело содержит гриф "секретно", поэтому материалы не могут быть опубликованы.

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Автор:
Никита Бородкин Редактор новостей (8-385-2) 59-44-66

Комментарии

27.08.2020 13:51
- гость -

Муть, информации ноль...

27.08.2020 13:56
гость

за передачу гостайны украинской разведке

может он свободомыслящий гражданин, который поддерживает стремление Украины к свободе

27.08.2020 14:03
- гость -

27.08.2020 13:56
гость

мы вас услышали

27.08.2020 14:09
- гость -

На кол предателя

27.08.2020 14:10
- гость -

Вот ..кому Родину то продал!...укропам!!!....бошку бы сразу прострелили

27.08.2020 14:15
Штирлиц

Рассказал хохлам, что никакого супероружия у РФ нет, а суперракета летает только в мультиках?

27.08.2020 14:20
- гость -

Наверно рассказал когда трассу перекрывать будут в следующий раз

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