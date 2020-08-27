АКЗС утвердило призыв сделать Барнаул "Городом трудовой доблести"

Депутаты АКЗС в ходе сессии 27 августа проголосовали за поддержку ходатайства мэрии Барнаула о присвоении краевой столице звания "Город трудовой доблести". Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.
Теперь правительство Алтайского края должно направить соответствующее ходатайство в Академию наук России.
Как ранее писал amic.ru, администрация Барнаула подготовила заявку на присвоение столице Алтайского края почетного звания "Город трудовой доблести". Решение о поддержке мэрии в этом вопросе принято на заседании президиума регионального политсовета ЕР. В следующем году партия планирует поддержать аналогичные заявки от Бийска, Новоалтайска и Рубцовска.
Губернатор Алтайского края Виктор Томенко также одобрил инициативу администрации Барнаула. После заслушивания доклада мэра Вячеслава Франка правительство Алтайского края приняло решение поддержать заявку.
Напомним, весной нынешнего года президент России Владимир Путин учредил новое высокое звание для городов, чьи жители в годы Великой Отечественной войны проявили трудовой героизм.
В городах трудовой доблести устанавливают стелу с изображением герба города и текстом указа президента России о присвоении звания, а в праздник Весны и Труда, День Победы и День города там проводятся публичные мероприятия и праздничные салюты.
Комментарии
чем бы дитя не тешилось
Барнаул - город туристический