Раскрыта личность задержанного за госизмену алтайского военного

Задержанным по подозрению в госизмене оказался 31-летний Сергей Сидорчук, сообщает "Тайга.инфо".
Известно, что он служил в 35-й ракетной дивизии, расположенной в ЗАТО Сибирский, в звании старшего лейтенанта. Согласно информации из социальных сетей, мужчина не скрывал, что у него родственники на Украине.
Так, супруга военнослужащего называла в качестве родного города украинский Луцк. Местом работы она указала украинский салон-парикмахерскую. У самого Сидорчука также есть родственники в Луцке.
Местом учебы обвиненного в работе на украинскую разведку мужчины, согласно информации с его страницы в социальной сети, стала Военная академия РВСН в подмосковном Серпухове.
Ранее amic.ru опубликовал кадры задержания военнослужащего в Барнауле. Его подозревают в передаче данных, составляющих гостайну, украинской разведке.
Комментарии
Гнать хохлов из российской армии!
проще каждый день мотаться в Луцьк в парикмахерскую на работу, чем в барнаульских пробках стоять)
Голову лечи, болезный..
Оспади какая там у нас столь- важно- необходимая тайна в селе нашем. ))
барнаул - деревня деревней, да и ракетчик этот с пакетом продуктов комично выглядит
Карьерист однако - в 31 год старлей
27.08.2020 16:27
гость
глупость. у меня знакомый в 28 старлей, да еще и на капитанской должности. и тоже в Сибирском служит))
Украинцев много в России на руководящих постах, у кого то и родственников не осталось вна Украине. А бы хозяина СГК Мельниченко проверил на причастность к заговору против России. Вреда наносит больше, чем 100 Сидорчуков. Люди ставят газовые котлы и платят за тепло в 10 раз меньше, чем при СГК.
16.27 В 31 он должен быть минимум майором
Придётся зато сибирский в другое место прятать. Ведь враждебное государство всё про него узнало.
А бы хозяина СГК Мельниченко - Я бы хозяина СГК Мельниченко проверил
27.08.2020 16:35
гость
16.27 В 31 он должен быть минимум майором
Ты на лицо его посмотри! Какой ему майор?!
враждебное государство всё про него узнало
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спрашивается, зачем тогда этот человек в 2012 года ходил на работу. совсем зря что ли? лучше бы его зарплату раздали пенсионерам, учителям и врачам