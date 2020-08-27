Житель Алтайского края врезался в лошадь

Житель Алтайского края попал в ДТП на дороге, ведущей к Телецкому озеру. Авария произошла накануне днем, 26 августа, на 12-м километре Телецкого тракта, возле поворота на Бирюлю.
Как сообщают в МВД по Республике Алтай, 35-летний водитель двигался на ВАЗ-21099 со стороны Чои в направлении Кызыл-Озека и врезался в лошадь, которая неожиданно выбежала на дорогу. Водитель отделался ушибами и царапинами. О судьбе животного ничего не сообщается.
По факту ДТП проводится административное разбирательство. Владельца лошади ищут.
Как уже сообщал amic.ru, в начале августа на Чуйском тракте 34-летний водитель не успел среагировать на внезапно выскочившего на дорогу лося. В результате ДТП автомобилист погиб. Его супруга и восьмилетний ребенок получили различные травмы.
Комментарии
Лошадь отделалась легким испугом.
Жаль лошадь.