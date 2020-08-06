Глава семейства погиб после столкновения иномарки с лосем в Алтайском крае

В Алтайском крае водитель иномарки погиб после столкновения с лосем, сообщает пресс-служба регионального ГУ МВД.
По предварительным данным, накануне вечером, 5 августа, 34-летний мужчина ехал за рулем своего автомобиля Skoda Fabia по Чуйскому тракту из Барнаула в сторону Бийска. Из-за плохой видимости и высокой скорости водитель не успел среагировать на внезапно выскочившее на дорогу животное.
В результате ДТП автомобилист скончался на месте. Пассажиры – 26-летняя супруга водителя и его восьмилетний ребенок – получили травмы различной степени тяжести. Лось погиб.
Сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства произошедшего.
Комментарии
Из-за плохой видимости
Ага, видимость виновата, а вовсе не водитель летевший туда куда не видит.
Ага. Зато за эту корову сбитую по 80 косарей могут впаять. А за погибшего никто и не вспомнит
6.08.2020 10:27
- гость -
Согласна. Плохая видимость - так скорость сбавь.
Из-за плохой видимости и высокой скорости водитель не успел среагировать на внезапно выскочившее на дорогу животное.
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Это погибший заявил или лось?
> или лось?
Как бы покойников оскорблять не принято.
Не все понимают, что при плохой видимости не зачем давить на педаль акселератора
Из-за плохой видимости вы предлагаете сорок тащиться ?
Предлагаю таким торопыгам ещё быстрей мчатся. 1054
Догнать фуру и въехать ей в зад.
10:53
- гость -
Как бы покойников оскорблять не принято.
Не все понимают, что при плохой видимости не зачем давить на педаль акселератора
Тогда зачем вы его оскорбляете, утверждая, что он сильно давил на педаль акселератора? Рядом сидели? Лось?
У меня одной вопрос, откуда там лось?
11:11
Ирина
У меня одной вопрос, откуда там лось?
Естественный путь миграции.