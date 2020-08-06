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Глава семейства погиб после столкновения иномарки с лосем в Алтайском крае

, ИА "Амител"
В результате ДТП также пострадала жена водителя и его восьмилетний ребенок
Фото: Barnaul 22

Фото: Barnaul 22

В Алтайском крае водитель иномарки погиб после столкновения с лосем, сообщает пресс-служба регионального ГУ МВД.

По предварительным данным, накануне вечером, 5 августа, 34-летний мужчина ехал за рулем своего автомобиля Skoda Fabia по Чуйскому тракту из Барнаула в сторону Бийска. Из-за плохой видимости и высокой скорости водитель не успел среагировать на внезапно выскочившее на дорогу животное.

В результате ДТП автомобилист скончался на месте. Пассажиры – 26-летняя супруга водителя и его восьмилетний ребенок – получили травмы различной степени тяжести. Лось погиб.

Сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства произошедшего.

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Автор:
Никита Бородкин Редактор новостей (8-385-2) 59-44-66

Комментарии

6.08.2020 10:27
- гость -

Из-за плохой видимости

Ага, видимость виновата, а вовсе не водитель летевший туда куда не видит.

6.08.2020 10:32
- гость -

Ага. Зато за эту корову сбитую по 80 косарей могут впаять. А за погибшего никто и не вспомнит

6.08.2020 10:35
- гость -

6.08.2020 10:27
- гость -

Согласна. Плохая видимость - так скорость сбавь.

6.08.2020 10:36
- гость -

Из-за плохой видимости и высокой скорости водитель не успел среагировать на внезапно выскочившее на дорогу животное.
--------------
Это погибший заявил или лось?

6.08.2020 10:53
- гость -

> или лось?
Как бы покойников оскорблять не принято.
Не все понимают, что при плохой видимости не зачем давить на педаль акселератора

6.08.2020 10:54
- гость -

Из-за плохой видимости вы предлагаете сорок тащиться ?

6.08.2020 11:01
- гость -

Предлагаю таким торопыгам ещё быстрей мчатся. 1054

6.08.2020 11:03
- гость -

Догнать фуру и въехать ей в зад.

6.08.2020 11:06
- гость -

10:53
- гость -
Как бы покойников оскорблять не принято.
Не все понимают, что при плохой видимости не зачем давить на педаль акселератора

Тогда зачем вы его оскорбляете, утверждая, что он сильно давил на педаль акселератора? Рядом сидели? Лось?

6.08.2020 11:11
Ирина

У меня одной вопрос, откуда там лось?

6.08.2020 11:13
- гость -

11:11
Ирина
У меня одной вопрос, откуда там лось?

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