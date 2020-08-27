Вячеслав Франк поручил возобновить уроки "Барнауловедения"

Глава Барнаула Вячеслав Франк поручил преподавателям школ краевой столицы возобновить преподавание курса "Барнауловедения". Об этом сообщает пресс-служба мэрии.
Соответствующее заявление мэр сделал во время приветственной речи, адресованной участникам городского педсовета.
"К сожалению, у школьников наблюдается ограниченный запас знаний об истории города, – констатировал Франк. – И это, конечно же, не может не вызывать определенную тревогу".
Мэр поздравил учителей с началом учебного года. Он подчеркнул, что нельзя останавливаться на достигнутом, так как сложившаяся ситуация требует еще больших усилий для движения вперед.
Ранее amic.ru писал, что педагогов поблагодарил губернатор Виктор Томенко, отметив их вклад в двукратный рост числа стобалльников по ЕГЭ в Алтайском крае.
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