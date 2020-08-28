Путин создал резерв силовиков для помощи белорусским властям

Президент России Владимир Путин заявил о создании резерва из сотрудников правоохранительных органов для помощи Белоруссии. Об этом он рассказал в интервью на телеканале "Россия 1".
Запас силовиков создали по просьбе главы Белоруссии Александра Лукашенко. При необходимости его задействуют для оказания помощи союзному государству, однако российские силы не отправятся в Белоруссию до тех пор, пока ситуация не выйдет из-под контроля.
Позднее один из бывших сотрудников спецслужб рассказал "Ведомостям", что такой резерв могут создать из ОМОНа и других подразделений Росгвардии.
Напомним, что уже три недели в Белоруссии проходят акции протестов против результатов президентских выборов. Вечером 26 августа в центре Минска – на площади Независимости – собралось более 100 тысяч человек. Позднее подразделения белорусского ОМОНа разогнали мирную протестную акцию, а свыше 100 человек удерживали в костеле в течение нескольких часов.
Комментарии
Бедные белорусы( Держитесь там. Наш "бессменный" решил спустить на вас наших... , ибо тоже боится, что такое может быть и у нас. Рассчитывает видимо на ответную помощь в случае чего. Не далеко до похожего и в России.
похже и до белорусов сценарий дошел.
Все по накатанной как на майдане.
Там так же начиналось и за главой прилетали и резерв...
Яна цель США проглядвается....сколько людей страдает из за этих черножопых
Лукашенко продал страну Путину за возможность царствовать еще несколько лет.
28.08.2020 10:29
krash
Серьезно?! США опять виноваты? Не бывшие комсомольцы зарвавшиеся у власти и приведшие свои страны к разрухе а именно США? А может кто ещё в штаны Путину и Лукашенко срёт?
28.08.2020 10:32
АБОРИГЕН
Н-да, разрушенный вы наш. Живёте в коробке под мостом, питаетесь объедками и дерьмо в сеть выплёвываете с любезно предоставленного в качестве милостыни компа "электроника".
28.08.2020 10:45
- гость -
Да, дело серьезное. Тут тебе только специалист поможет, от коробок, мостов, объедков и дерьма в голове избавиться.