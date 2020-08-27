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ОМОН разогнал мирных протестующих в Минске

, ИА "Амител"
Более 100 человек удерживали в костеле в течение нескольких часов

Вечером 26 августа  в центре Минска – на площади Независимости — ОМОН разогнал акцию протеста, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на белорусские СМИ.

Митингующие выступали мирно. Они принесли с собой флаги, а когда начался дождь, развернули зонты в бело-красно-белых тонах. Собравшиеся скандировали лозунги в поддержку сторонников оппозиции, задержанных на прежних уличных акциях, и пели песни, синхронно размахивая фонариками и экранами мобильных телефонов.

Позднее силовики начали разгон митинга. По информации очевидцев, ОМОН заблокировал порядка 100 человек в костеле и в течение нескольких часов удерживал их там. Ближе к ночи в Белоруссии вновь начались отключения мобильной связи, а воспользоваться интернетом сейчас практически невозможно.

Напомним, что уже три недели в Белоруссии проходят акции протестов против результатов президентских выборов, на которых Александр Лукашенко, по официальным данным, набрал более 80% голосов.

Масштабная акция 23 августа собрала более 100 тысяч протестующих, которые скандировали: "Уходи!"

Как ранее сообщил amic.ru, часть сотрудников "Яндекса", работавших в Минске, уехала из города после обысков в офисе.

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Автор:
Никита Бородкин Редактор новостей (8-385-2) 59-44-66

Комментарии

27.08.2020 09:34
гость

развернули зонты в бело-красно-белой разметке

Зонты наверное из Польшы

27.08.2020 09:36
АБОРИГЕН

27.08.2020 09:34
гость
Определенно ты не знаешь как выглядит флаг Польши.

27.08.2020 09:38
- гость -


27.08.2020 09:34
гость

развернули зонты в бело-красно-белой разметке

Зонты наверное из Польшы

Их и самих из Польши завезли, так Лукашеску сказал.

27.08.2020 09:45
гость

27.08.2020 09:36
АБОРИГЕН

Я же про зонты. Вряд ли их в Белоруссии выпускают. Хотя Лукашеску мог и наладить выпуск, специально, чтобы его потом под ними скидывали

27.08.2020 09:46
гость

27.08.2020 09:38
- гость -
Их и самих из Польши завезли, так Лукашеску сказал

Ну бабки то завезли из Польши, а бабки не пахнут

27.08.2020 09:51
АБОРИГЕН

Ничего и ниоткуда не завозили. Всё это бредни свихнувшегося агрофюрера Лугабе.

27.08.2020 09:54
- гость -

Мирные протестующие с польскими флагами. Ну-ну.

27.08.2020 10:53
- гость -

тупой вопрос: зачем Польше переворот в Белоруссии?

27.08.2020 10:56
Filin

Если бы на граблях скакали, тогда бы никто и не тронул...

27.08.2020 10:59
- гость -

Разогнали и правильно сделали.

27.08.2020 11:04
гость

зачем Польше переворот в Белоруссии?

Польский канал Нехта может объяснить. Чтобы в Белоруссии была демократия. Как поляки могут жить, если в Белоруссии демократии нет

27.08.2020 11:20
АБОРИГЕН

27.08.2020 11:04
гость
Хватит уже кукарекать чушь про Польшу. Канал Нехта белорусский а то что пришлось менять дислокацию так это отдельная благодарность твоему любимому агрофюреру. Поляки официально заявили и это подтверждается по факту, никаких "телодвижений" ни в военном, ни в политическом ни в материальном плане они делать не собираются, а если и будут то открыто и не скрывая официально уведомив о своей позиции. Так что идите вы все лесом со своей параноидальной кашей в голове, любители людоедов.

27.08.2020 11:28
гость

Ничего и ниоткуда не завозили. Всё это бредни свихнувшегося агрофюрера Лугабе.

Ну да, протестующие перед протестами ходили по магазинам и красно-белые зонтики скупали. Поди, Абориген, пройдись много в наших магазинах таких найдешь. я вот зонтиками торгую, у меня на двух точках ни одного нет. И, конечно, там есть польские интересы, и , конечно там есть российские интересы, обидно , что наши умельцы раз за разом информационную войну проигрывают. Учились видно, там же и так же , как и вы , Абориген. Ни умеете нести идею в массы

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