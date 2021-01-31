"Остатки роскоши". Как выглядит флорентийская мозаика на Речном вокзале

Здание речного вокзала – один из символов Барнаула. Его изображают на открытках, памятных стендах, марках. Но уже вскоре оно так и останется изображением: на месте вокзала компания "Селф" (владелец Нодар Шония) собирается возвести жилой комплекс. Помимо истории, здание речного вокзала в Барнауле знаменито еще и уникальным мозаичным панно "Труд и природа Алтая", которое украшает один из залов.

Ее изготовили мастера Колыванского камнерезного завода в 80-е годы прошлого века. Панно выложено в сложной флорентийской технике и состоит из коргонского порфира, ревневской яшмы, белорецкого кварцита и мрамора.

Уникальность мозаики еще и в том, что это самая большая по размерам флорентийская мозаика в СССР – площадь панно 46 кв. м. Скорее всего, этот рекорд так и останется непревзойденным. Мастеров, которые умеют работать с флорентийской мозаикой в таких масштабах, сегодня почти не осталось. Такая мозаика выкладывается из природного камня и учитывает его цвет и рисунок. Работа очень кропотливая и справиться с ней могут только по-настоящему талантливые мастера.

Как сообщили amic.ru в Министерстве культуры Алтайского края, мозаика будет сохранена, но ее придется разбить на части. Центральную часть планируют передать в Художественный музей Алтайского края (когда его достроят), остальные – отвезти на Колыванский камнерезный завод. Когда это произойдет, еще неизвестно. Так как неизвестно и когда начнется застройка речного вокзала.

Фотокорреспондент amic.ru съездил на речной вокзал и посмотрел, в каком состоянии флорентийская мозаика сейчас. Возможно, в цельном виде ей осталось стоять недолго.

Напомним, стало известно, что застройщик планирует уже в ближайшее время на месте речного вокзала возвести жилой комплекс. Между тем архитекторы уверены, что ЖК на этой территории будет неуместно. Одно из предложений экспертов: реконструировать здание пассажирского порта, облагородить набережную и объединить ее с островом Побочень, создав таким образом большую туристско-пешеходную зону.