Развязать градостроительный узел. Как архитекторы Барнаула видят застройку Речного вокзала

Барнаульские архитекторы выступают против строительства жилья на Речном вокзале: по некоторой информации, новый собственник уже до конца года представит проект ЖК. Однако эксперты уверены, что это решение – тотальная ошибка, ведь горожане будут лишены одного из самых популярных общественных мест. Архитекторы предлагают реконструировать здание пассажирского порта, облагородить набережную и объединить ее с островом Побочень, куда можно перевезти барнаульский зоопарк. Так в городе появится новая огромная туристско-пешеходная зона. Amic.ru поговорил с проектировщиками и общественниками и узнал, как они видят развитие Речного вокзала, почему выступают против сноса здания порта и кто должен решить судьбу объекта.

Все, кроме жилья

Разговоры о застройке Речного вокзала ведут еще с 2013 года. Тогда здание и прилегающую к нему территорию у Западно-Сибирского речного пароходства выкупила компания "ПрогрессН". Фирма, по информации СМИ, связана со строительной компанией "Сибирия", которая рядом с Речным вокзалом возводит жилой комплекс "Новая пристань".

В течение семи лет архитекторы Барнаула предлагали построить на берегу Оби и торговый центр, и огромный жилой комплекс, и дома в форме стеклянных пирамид, и деловые центры в виде свечек, а также футуристические высотки замысловатых форм.

В середине сентября творческая мастерская "М-Арт" опубликовала проект строительства двух спиралевидных башен с подземной парковкой. Также, по замыслу авторов, рядом нужно возвести торговый центр, сделать набережную, поставить колесо обозрения. В результате, по мнению архитекторов, функции Речного вокзала как общественного места остались бы нетронутыми.

Однако другие архитекторы уверены: нередко идеи, которые находят отражение в проекте, до реализации так и не доходят, и вместо общественной зоны появляется частная.

"Не совсем правильно будет застраивать такую точку просто жилыми домами. Мы все понимаем, что ЖК – это придомовая территория, она становится не общедоступной, "выключается" из жизни города. Мы видим это на примере соседних жилых комплексов – "Аквамарин", "Новая пристань". Были громкие обещания, что город получит шикарные набережные, все это будет открыто и доступно. Но пока не видим примеров реализации. Поэтому и сейчас есть риск, что все пойдет по такому же сценарию, и мы получим еще один "околоэлитный" жилой комплекс со своей набережной. Но вот город потеряет такую важную территорию. Набережная у нас и так небольшая, а потенциал у этого места огромный", – считает руководитель архитектурного бюро MDVA Максим Максименко.

По генплану развития города территория Речного вокзала относится к зоне многофункциональной общественно-деловой застройки, которая все-таки разрешает строительство жилых домов, отмечает член Союза архитекторов России Алексей Квасов. Однако, по его словам, если возвести жилые дома, горожане лишатся едва ли не единственного благоустроенного подхода к Оби.

"В документах так и закрепляется: строить на этой территории можно многофункциональные объекты общественного и жилого назначения. Но тут, наверное, стоит отметить: Барнаул находится на реке, имеет протяженную береговую линию, но вот спусков к воде в городе очень мало – Ковш (старый речной порт, заводь в акватории Оби, – прим.ред.) и Речной вокзал. Поэтому объекты, размещаемые на этой территории, должны обладать общественной функцией, доступной для всех", – говорит архитектор.

Квасов уверен: это общественное место нуждается в таком же общественном развитии. Здесь можно сформировать центр с гостиничным комплексом, торговыми площадями, объектами досуга, общепита.

"Это, пожалуй, самое логичное решение для этой зоны. Но вот определить содержание, формы, размеры объектов без глобального градостроительного анализа невозможно. Как эти здания повлияют на панораму города? Ведь когда мы въезжаем в Барнаул, то воспринимаем в первую очередь Ленинский проспект, выходящий на Речной вокзал. Спускаясь по Ленинскому проспекту, наш взор также будет упираться в здание. Сейчас это Речной вокзал, он небольшой и позволяет просматривать горизонт", – отмечает Квасов.

Речной вокзал может стать центральным местом отдыха горожан, считает координатор "Левого фронта", городской активист Юрий Красильников. По его мнению, эту территорию вообще можно объединить с островом Побочень, построив набережную и сделав пешеходную зону.

"На этот зеленый остров можно перенести барнаульский зоопарк, который сейчас находится в парке им. Ленина. Это было бы идеальное место и для парка, и для пляжа, и для отдыха. Конечно, Речной вокзал лучше оставить местом общественным, прогулочным, развлекательным. Но сейчас его набережная – это просто пристань. В больших городах набережная тянется на многие километры", – говорит Красильников.

Речной – часть истории

Архитекторы Барнаула предлагают не только уберечь от жилой застройки прибрежную территорию, но и сохранить здание Речного вокзала. В 2017 году Сергей Дугин, который на тот момент был главой города, предложил снести объект: неприглядный вокзал портит вид создаваемого туристического кластера. У зодчих иное мнение.

"Лично я против сноса Речного вокзала. Я считаю, что это здание достойное для Барнаула, оно формирует силуэт города и главное – не загораживает вид на Ленинский проспект, позволяет соединить визуально реку, мост и город. А любая высотная застройка просто перегородит", – рассказал amic.ru руководитель архитектурной мастерской "Классика" Александр Деринг.

Он считает, что Речной вокзал уже стал частью истории города, а здание нужно сохранить как образец поздней советской архитектуры.

"Это чистый модернизм. Я думаю, что мы скоро вообще уничтожим этот слой архитектуры, ничего не останется в памяти. Считаю, объект нужно сохранить как образец застройки конца 80-х годов. В здании находится очень красивая фреска, которую точно нельзя уничтожать", – говорит Деринг.

По мнению Максима Максименко, в России есть примеры грамотной реконструкции, реновации объектов советского модернизма, наполнения их новыми смыслами. То же самое можно сделать и со зданием в Барнауле. При этом архитектор считает, что нужно сохранить не только сам объект, но и его главную функцию – пассажирский порт.

"С точки зрения вокзала, швартовки судов, пассажиропотока – это идеальное место, его обязательно нужно оставить, оно придает дополнительные функции и смысл этой зоне. Если будут ездить люди, это привлечет бизнес, коммерцию", – говорит Максим Максименко.

Перенести пассажирский порт ни выше по течению Оби, ни ниже вообще невозможно, считает Юрий Красильников. Территория около Нового моста – единственная, подходящая для такого объекта.

"Водный транспорт – самый дешевый. Если будет возрождаться речное судоходство, наладят сообщение с Новосибирском, Бийском, речпорт будет востребован по назначению. Если мы его уберем, то уничтожим навсегда. Перенесли его невозможно: весь Барнаул в крутых берегах, другого подъезда нет", – отмечает Красильников.

Последнее слово – за барнаульцами

Все проекты по застройке территории Речного вокзала, которые были предложены специалистами за последние семь лет, не подходят для реализации, считает Алексей Квасов. Объекты либо выбиваются из общего архитектурного ансамбля города, либо слишком массивны, либо вовсе нелепы.

"Сказать, какой из проектов достоин, сложно. Предлагали на разворотном кольце (дорожная развязка после Нового моста, – прим. ред.) построить высотки, был вариант небольшого коммерческого объекта, также хотели вместо здания Речного вокзала возвести дома-стены. Этот подход вообще не очень корректный", – говорит Алексей Квасов.

Решить судьбу Речного вокзала, по мнению экспертов, может конкурс архитектурных проектов. Жюри отберет наиболее интересные, гармоничные и профессиональные варианты, а окончательное решение будет за жителями Барнаула.

"И российская, и мировая практика показывают, что именно такие участки в городе – знаковые, сложные, но с огромным потенциалом – надо выносить на творческие конкурсы с хорошим призовым фондом. Нужно подключать административные ресурсы, спонсоров, застройщиков, заинтересованных в развитии города и этого участка. Именитое жюри и хороший призовой фонд помогут привлечь на конкурс действительно маститых архитекторов, в том числе и зарубежных. Только такой подход может дать спектр решений, которые помогут развязать этот градостроительный узел. Разные команды предложат разные варианты, будет что обсудить, рассмотреть предложения и понять, куда двигаться", – уверен Максим Максименко.

Барнаульские архитекторы и общественники считают, что к застройке Речного вокзала нужно относиться "крайне ответственно". Если в других городах есть протяженная береговая линия, которая позволяет экспериментировать с застройкой, возводить и высокие, и небольшие здания, и стадионы, и жилые дома, в Барнауле такой возможности нет. А потому ни у собственников, ни у архитекторов, ни у властей нет права на ошибку.

Кто собственник Речного вокзала?

В 2018 году фирма "ПрогрессН" продала Речной вокзал группе компаний "Талтэк" из Кузбасса. Основное направление ГК – угольный бизнес: в состав организации входят четыре угледобывающих предприятия в Кемеровской области. "Талтэк" открыла в здании Речного вокзала ресторан "Пьяцца Италия".

В августе 2020 году amic.ru стало известно, что Речной вокзал купила строительная компания "Селф". Ее руководитель Нодар Шония эту информацию подтвердил. Однако в "Талтэк" до сих пор опровергают продажу объекта.

По слухам, новый собственник пока рассматривает строительство на Речном вокзале жилого комплекса с коммерческими помещениями. Но окончательно определиться с концепцией проекта владелец участка намерен не раньше декабря 2020 года.