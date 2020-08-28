Более 4,8 тысячи зараженных коронавирусом выявили в России за сутки

За последние сутки в России подтвердили 4829 новых случаев коронавируса, общее число больных достигло 980 405. Об этом сообщает федеральный оперштаб по мониторингу ситуации с COVID-19.
На первом месте по приросту остается Москва (+654 человек за сутки). Второе место занимает Санкт-Петербург (+187), третье – Московская область (+150). Алтайский край, в котором за последние сутки выявили 67 инфицированных, – на 23-м месте.
Из больниц выписали еще 5905 пациентов, общее число переболевших COVID-19 достигло 798 466.
С коронавирусом скончались еще 110 человек, всего в стране зарегистрировано 16 914 летальных случаев.
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