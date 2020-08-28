67 зараженных коронавирусом выявили в Алтайском крае за сутки

Еще 67 зараженных коронавирусом выявили в Алтайском крае за минувшие сутки. Об этом информирует региональный оперштаб по ситуации с COVID-19. Общее число инфицированных с начала эпидемии в регионе выросло до 11 523 человек.
Новые случаи распределились так: Барнаул – 41, Бийск – 8, Белокуриха, Заринск, Рубцовск, Яровое, Павловский район – по 2 заболевших, Новоалтайск, Заринский, Первомайский, Смоленский, Тальменский, Тюменцевский, Тогульский, Хабарский районы – по одному заболевшему.
За сутки в Алтайском крае скончались еще четверо пациентов, которым ранее диагностировали COVID-19. Общее количество летальных случаев в регионе на 28 августа составляет 324. Из них 121 умер из-за коронавирусной инфекции.
На данный момент в тяжелом состоянии находятся 100 пациентов, из них 30 подключены к аппаратам ИВЛ.
Как уже сообщал amic.ru, американские ученые выяснили, кто чаще всего умирает от коронавируса. По их данным, наибольшему риску подвержены пациенты, которые страдают гипертонией, ожирением и диабетом одновременно.
Комментарии
как же их выявляют, если анализы не проводят даже больным
https://www.amic.ru/news/467197/