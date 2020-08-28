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29 августа алтайские военные дважды перекроют Чуйский тракт

, ИА "Амител"
Ограничения будут действовать утром и вечером
Фото: vestikavkaza.ru

Фото: vestikavkaza.ru

На одном из участков Чуйского тракта в Алтайском крае 29 августа временно ограничат движение из-за военных колонн, предупреждают в Госавтоинспекции региона.

Проезд для всех видов транспорта будет недоступен от 187-го километра трассы Р-256 "Чуйский тракт" до поселка Сибирский с 7:40 до 8:40 и с 16:20 до 17:20.

В ведомстве призывают с пониманием отнестись к затрудненной дорожной обстановке и при возможности заранее спланировать маршрут объезда.

Ранее стало известно, что на участке улицы Анатолия в Барнауле временно установят дорожные знаки "Остановка запрещена". Отмечалось, что работы будут выполнены в период с 21 по 25 сентября.

Автор:
Никита Черников Редактор службы новостей

Комментарии

28.08.2020 19:27
CALIBR

Теперь можно быть спокойным - инфа в Украину (считай Америка) не уйдёт.

28.08.2020 19:47
кот Василий

совершенно согласен ))) шпиона поймали ,и некому больше передавать информацию о передвижении военных колон )))))))))

28.08.2020 20:14
Ale XXX

А что, на Федеральный закон "Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации.." от 08.11.2007 N 257-ФЗ и на Приказ Минтранса РФ от 12 августа 2011 г. N 211 "Об утверждении Порядка осуществления временных ограничений или прекращения движения транспортных средств по автомобильным дорогам федерального значения и частным автомобильным дорогам" в Алтайском крае уже давно болт положили? Сколько можно терпеть произвол вояк, считающих федеральную трассу своим учебным полигоном!? Ни в Законе, ни в Приказе нет никаких оснований для перекрытия движения по федеральным трассам по подобным причинам!

28.08.2020 20:23
CALIBR

Ни в Законе, ни в Приказе нет никаких оснований для перекрытия движения по федеральным трассам по подобным причинам!
+++++++++++++++++
Так то, я тоже считаю , что учиться военному делу они должны в полевых условиях и надлежащим образом.
Разбомбит враг трассу, а они по буераком на первой колдобине сломаются , оставив без нашего ответа Чемберлена с Сэмом.

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