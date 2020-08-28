29 августа алтайские военные дважды перекроют Чуйский тракт

На одном из участков Чуйского тракта в Алтайском крае 29 августа временно ограничат движение из-за военных колонн, предупреждают в Госавтоинспекции региона.
Проезд для всех видов транспорта будет недоступен от 187-го километра трассы Р-256 "Чуйский тракт" до поселка Сибирский с 7:40 до 8:40 и с 16:20 до 17:20.
В ведомстве призывают с пониманием отнестись к затрудненной дорожной обстановке и при возможности заранее спланировать маршрут объезда.
Ранее стало известно, что на участке улицы Анатолия в Барнауле временно установят дорожные знаки "Остановка запрещена". Отмечалось, что работы будут выполнены в период с 21 по 25 сентября.
Комментарии
Теперь можно быть спокойным - инфа в Украину (считай Америка) не уйдёт.
совершенно согласен ))) шпиона поймали ,и некому больше передавать информацию о передвижении военных колон )))))))))
А что, на Федеральный закон "Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации.." от 08.11.2007 N 257-ФЗ и на Приказ Минтранса РФ от 12 августа 2011 г. N 211 "Об утверждении Порядка осуществления временных ограничений или прекращения движения транспортных средств по автомобильным дорогам федерального значения и частным автомобильным дорогам" в Алтайском крае уже давно болт положили? Сколько можно терпеть произвол вояк, считающих федеральную трассу своим учебным полигоном!? Ни в Законе, ни в Приказе нет никаких оснований для перекрытия движения по федеральным трассам по подобным причинам!
Ни в Законе, ни в Приказе нет никаких оснований для перекрытия движения по федеральным трассам по подобным причинам!
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Так то, я тоже считаю , что учиться военному делу они должны в полевых условиях и надлежащим образом.
Разбомбит враг трассу, а они по буераком на первой колдобине сломаются , оставив без нашего ответа Чемберлена с Сэмом.