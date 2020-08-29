Супергерой из "Мстителей" умер в 42 года

28 августа скончался известный американский актер Чедвик Боузман. Ему было 42 года. Информацию об этом подтвердили Associated Press в семье актера.
По информации издания последние годы Боузман боролся с онкологическим заболеванием. Он страдал раком толстой кишки. Артист ушел из жизни в собственном доме в окружении близких.
Чедвик Боузман больше всего известен аудитории исполнением роли супергероя Т’Чалла Черная пантера. Он неоднократно появлялся во вселенной Marvel в фильмах "Мстители" и "Черная пантера".
Ранее amic.ru писал, что 16 августа в возрасте 78 лет умер народный артист РСФСР и депутат Мосгордумы Николай Губенко.
Комментарии
R.I.P.
Для колхознегов перевод : Rest In Peace. Покойся с миром
Кто это?
Да не важно.
https://youtu.be/fwPj8s-AxjQ
Чедвик Боузман, он Бузовой не родственник, случаем?
От рака толстой кишки умер знаменитый советско-еврейский актёр Савелий Крамаров.Улетел он значит в америку чтобы продлить свою жизнь.По совету американской светилы(который даже книжку выпустил, у них же там демократия),он, следил за своим телом,начиная от кишечника,Так вот в той книжке говорилось,кушайте,граждане, пшено,будете здоровы.Савелий так и делал наперекор советским врачам,которые советовали разнообразное и сбалансированное питание.Когда он был на всяких американских пати( в смысле гулянках) он пренебрегал всеми разносолами и пил из фляжки разбавленное пшено как ему советовал тот американец.
Через какое-то время у него начало свербить.Он забеспокоился и обратился к врачам.Не знаю какой националности были те врачи,но посмотрев колоноскопом в его прямую кишку они воскликнули:"донер ветер,о мама мария".что в переводе на русский звучит:батюшки мои, как у вас всё запущено.Короче,помер."Знали бы от чего я помираю,люди засмеют".Это были одни из последних его слов в присутствии Олега Видова,тоже эмигранта.Кроме своих эмигрантов ты там никому не нужен в этой америке,светочи свободы и демократии.