Какая погода в Алтайском крае будет в сентябре

В сентябре жителей Алтайского края ожидают обычное количество осадков и теплая погода, сообщает Росгидрометцентр.
Согласно прогнозам синоптиков, температура на территории региона будет незначительно выше нормы. По осадкам серьезных отклонений также не прогнозируют.
Среднесуточная температура в сентябре в Барнауле составляет 11 градусов. Для сравнения: в августе – 16,7 градуса. Норма месячных осадков для первого месяца осени в регионе составляет 28 мм, а для последнего месяца лета – 59 мм.
Как ранее писал amic.ru, в 2020 году метеорологи зафиксировали в Сибири необычайно высокие температуры. Анализ причин показал, что изменение климата происходит из-за деятельности человека и различных природных происшествий, в том числе и лесных пожаров. При этом тенденция к потеплению сохранится в ближайшие годы.
Комментарии
А за базар отвечают или как всегда?