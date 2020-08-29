В каком состоянии находится Навальный, рассказали немецкие врачи

Принципиальных изменений в состоянии здоровья Алексея Навального нет, рассказали в немецкой клинике Charite, в которой лечат оппозиционера.
"Пациент по-прежнему находится в реанимации в искусственной коме и подключен к ИВЛ, – уточнили врачи (цитата по "Известиям"). – Состояние его здоровья остается тяжелым, без какой-либо серьезной опасности для его жизни".
Ранее amic.ru писал, что Алексея Навального госпитализировали после того, как ему стало плохо в самолете. Политик потерял сознание и впал в кому. Для поддержания жизни потребовалось подключение к аппарату ИВЛ.
Позднее главврач омской больницы скорой помощи № 1 Александр Мураховский раскрыл основной предварительный диагноз Алексея Навального.
По словам медицинского работника, результаты анализов говорят о том, что в организме пациента нет никаких оксибутиратов и барбитуратов, а также других признаков, которые свидетельствуют об отравлении. Это могло быть вызвано резким понижением сахара в крови во время полета.
Однако немецкие врачи пришли к иному заключению. Они говорят об отравлении оппозиционера Алексея Навального ингибиторами холинэстеразы.
Комментарии
Крайне не хватает мнения токсикологов из числа комментаторов на амике! Консилиум объявляется открытым!