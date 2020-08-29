В Алтайском крае стартовал сезон охоты на водоплавающую птицу

С 29 августа в Алтайском крае будет открыта осенняя охота на водоплавающую птицу, сообщает пресс-служба регионального управления МЧС России. Сезон продлится до 20 ноября.
В ведомстве напомнили, что во время охоты необходимо соблюдать правила безопасности. Одно из главных требований – не потреблять алкоголь, так как под рукой находится оружие, неосторожное обращение с которым может привести к непоправимым последствиям.
Как ранее писал amic.ru, заявление на выдачу охотничьего разрешения можно подать по адресу: Барнаул, улица Чкалова, 230, кабинет 105. Документы принимают по будням с 8 до 17 часов, обед с 13 часов до 13 часов 48 минут.
Также получить разрешение можно в районах. График работы уполномоченных должностных лиц опубликован на сайте Министерства природных ресурсов Алтайского края.
Предусмотрена возможность подачи заявления и дистанционно. Сделать это можно через портал "Госуслуги". На рассмотрение понадобится пять дней, после чего заявитель сможет забрать документ.
Комментарии