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В Алтайском крае стартовал сезон охоты на водоплавающую птицу

, ИА "Амител"
Он продлится до 20 ноября
Фото: ГУ МЧС России по Алтайскому краю

Фото: ГУ МЧС России по Алтайскому краю

С 29 августа в Алтайском крае будет открыта осенняя охота на водоплавающую птицу, сообщает пресс-служба регионального управления МЧС России. Сезон продлится до 20 ноября.

В ведомстве напомнили, что во время охоты необходимо соблюдать правила безопасности. Одно из главных требований – не потреблять алкоголь, так как под рукой находится оружие, неосторожное обращение с которым может привести к непоправимым последствиям.

Как ранее писал amic.ru, заявление на выдачу охотничьего разрешения можно подать по адресу: Барнаул, улица Чкалова, 230, кабинет 105. Документы принимают по будням с 8 до 17 часов, обед с 13 часов до 13 часов 48 минут.

Также получить разрешение можно в районах. График работы уполномоченных должностных лиц опубликован на сайте Министерства природных ресурсов Алтайского края.

Предусмотрена возможность подачи заявления и дистанционно. Сделать это можно через портал "Госуслуги". На рассмотрение понадобится пять дней, после чего заявитель сможет забрать документ. 

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Автор:
Роман Кильмяшкин Редактор ленты новостей

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