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Прием заявлений на добычу дичи начинается в Алтайском крае

, ИА "Амител"
Подать заявку можно будет с 10 августа
Фото: росохотсоюз.рф

Фото: росохотсоюз.рф

Министерство природных ресурсов Алтайского края с 10 августа начинает прием заявлений на выдачу охотничьих разрешений. Владельцы документа смогут охотиться на водоплавающую, боровую, болотно-луговую, полевую и степную дичь в общедоступных охотничьих угодьях края.

"Заявление можно подать по адресу: Барнаул, улица Чкалова, 230, кабинет 105. Документы принимают по будням с 8 до 17 часов, обед с 13 часов до 13 часов 48 минут. Также получить разрешение можно в районах. График работы уполномоченных должностных лиц опубликован на сайте ведомства", – пишет официальный сайт региона. 

Также предусмотрена возможность подачи заявления дистанционно. Сделать это можно через портал "Госуслуги". На рассмотрение понадобится пять дней, после чего заявитель сможет забрать документ. 

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Автор:
Илья Звягинцев корреспондент 89835435661

Комментарии

4.08.2020 15:01
Шлямбур

Надо вообще запретить охоту, всё уже истребили эти охотнички.

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