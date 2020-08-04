Прием заявлений на добычу дичи начинается в Алтайском крае

Министерство природных ресурсов Алтайского края с 10 августа начинает прием заявлений на выдачу охотничьих разрешений. Владельцы документа смогут охотиться на водоплавающую, боровую, болотно-луговую, полевую и степную дичь в общедоступных охотничьих угодьях края.
"Заявление можно подать по адресу: Барнаул, улица Чкалова, 230, кабинет 105. Документы принимают по будням с 8 до 17 часов, обед с 13 часов до 13 часов 48 минут. Также получить разрешение можно в районах. График работы уполномоченных должностных лиц опубликован на сайте ведомства", – пишет официальный сайт региона.
Также предусмотрена возможность подачи заявления дистанционно. Сделать это можно через портал "Госуслуги". На рассмотрение понадобится пять дней, после чего заявитель сможет забрать документ.
Комментарии
Надо вообще запретить охоту, всё уже истребили эти охотнички.