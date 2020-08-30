Научный руководитель российского Гидрометцентра Роман Вильфанд опроверг популярный миф о том, что бабье лето наступает 14 сентября, сообщает ТАСС.
"Существует мнение, что бабье лето начинается с 14 сентября, но это не так. Нет четких дат его наступления. Бабье лето – период теплой погоды после затяжного ненастья, поэтому прежде чем мы сможем порадоваться ему, нам придется хорошенько промокнуть, поежиться от холода", – сообщил синоптик.
Вильфанд отметил, что период тепла может наступить в любой день в сентябре и первой декаде октября. При этом метеорологическое бабье лето связано с приходом азовского антициклона. Это довольно редкое явление и происходит оно примерно два раза в три года.
Ранее стало известно, что осенняя погода придет в Россию примерно на две недели позднее, чем обычно. При этом "запоздание" осени в сравнении с календарем в различных регионах может отличаться.
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