В Алтайском крае резко выросло число пострадавших от укусов клещей

За минувшую неделю от укусов клещей пострадало 139 жителей Алтайского края, сообщает пресс-служба регионального Роспотребнадзора. Неделей ранее число таковых составляло 85.
По данным ведомства, с начала сезона активности клещей в поликлиники края с жалобами на присасывание обратились 9652 человека, 2905 из которых — дети до 14 лет. В Барнауле от этих паукообразных пострадал 2971 человек. У 18 жителей региона, в том числе у четырех детей, выявили клещевой вирусный энцефалит.
В 4,9% случая присасывания вирусологи обнаружили у членистоногих вирус клещевого энцефалита, а у 11,8% — возбудителя иксодового клещевого боррелиоза.
Больше всего случаев присасывания клещей происходит в сельской местности — в лесополосах, на опушках леса, на пастбищах и в березовых колках. Так, за последнюю неделю 80% пострадавших от этих членистоногих — грибники.
Также в Роспотребнадзоре сообщили, что с конца августа в регионе активизировались клещи рода Дермацентор, являющиеся переносчиками возбудителей сибирского клещевого тифа. Высокая активность таких клещей ожидается до конца сентября, однако при условии теплой и сухой осени их можно будет обнаружить и в октябре.
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