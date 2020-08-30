Часть Чуйского тракта в Алтайском крае перекроют из-за военных

31 августа на участке трассы Р-256 временно перекроют движение из-за военных колонн, сообщили в пресс-службе УГИБДД по Алтайскому краю.
Проезд для всех видов транспорта ограничат с 03:50 до 06:45 от поселка Сибирский до поворота к селу Косиха. Это чуть больше 50 километров.
Краевая Госавтоинспекция призывает участников дорожного движения с пониманием отнестись к затрудненной дорожной обстановке и заранее спланировать маршрут объезда.
Как уже писал amic.ru, на участке улицы Анатолия в Барнауле временно установят дорожные знаки "Остановка запрещена". Отмечалось, что работы будут выполнены в период с 21 по 25 сентября.
Комментарии
Какие пути объезда можно спланировать, если надо в Толмачево к 8-00???? у нас есть резервная автодорога Барнаул-Новосибирск???? Или на Бийск есть объезд????? Зачем это странное уведомление??? написали что перекроют в такое-то время и то слава Богу... теперь поеду в Толмачево в 2 часа ночи... чтобы не стоять на трассе часа и не опоздать к 8-00....
Играют мальчики в войну!