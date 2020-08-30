Спасатели ищут охотника, утонувшего в Алтайском крае

В Алтайском крае охотник выпал из лодки и утонул. Инцидент произошел на озере Островное вблизи Рубцовска 29 августа, сообщают очевидцы в соцсетях.
"Утонул вместе с ружьем. На Островном, на лодке с мотором, был один, выпал и все. Видели, как барахтался, не успели", – написал очевидец в сообществе "Инцидент Рубцовск".
Сейчас на водоеме сотрудники полиции и спасатели организовали поиски 44-летнего мужчины. Проводятся оперативно-следственные мероприятия.
Напомним, сезон охоты на водоплавающую птицу в Алтайском крае стартовал 29 августа, и продлится до 20 ноября. Одно из главных требований МЧС – не употреблять алкоголь, так как под рукой находится оружие, неосторожное обращение с которым может привести к непоправимым последствиям.
Комментарии