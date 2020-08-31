Россиянам рассказали о грядущей "суровой зиме"

Грядущая зима обещает быть суровой, а первые морозы могут прийти уже в начале ноября, рассказал ura.ru метеоролог и климатолог Екатерина Пестрякова.
По мнению эксперта, о возможных заморозках говорит необычайно жаркое лето, а морозы хоть и будут серьезными, но, скорее всего, продлятся не всю зиму.
"Средняя дата начала зимы у нас всегда 7 ноября, но в последнее десятилетие она начиналась позже. Я думаю, в этом году в ноябре зима уже начнется", – предполагает Пестрякова.
Климатолог подчеркнула, что предварительно Гидрометцентр также заявил о сильных морозах будущей зимой. Более точный прогноз должен выйти уже в сентябре.
Как ранее сообщил amic.ru, научный руководитель российского Гидрометцентра Роман Вильфанд опроверг популярный миф о том, что бабье лето наступает 14 сентября. Метеоролог объяснил, что период тепла может начаться в любой день сентября и первой декады октября, он связан с приходом азовского антициклона.
Комментарии
Вангую - зима будет
научитесь прогнозировать далее 3х дней потом и заикайтесь
Приди и покажи как нужно.