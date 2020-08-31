Окрестности Белухи вошли в список лучших мест для наблюдения за звездопадом

Окрестности горы Белухи заняли второе место в рейтинге мест в России для наилучшего наблюдения за звездопадом, следует из результатов опроса, проведенного сервисом для бронирования жилья Tvil.ru.
Первое место заняла беседка "Звездопад воспоминаний" в Коктебеле, за которую проголосовали почти 53% пользователей. Белуха получила свыше 18% голосов. Третье место у обсерватория в Мезмае Краснодарского края.
Кроме того, в топе оказались Пулковская обсерватория в Санкт-Петербурге и Нижнем Архызе, а также московский планетарий.
Напомним, что в ночь на 13 августа жители региона могли наблюдать пик одного из самых красивых звездопадов года – Персеид.
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