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Окрестности Белухи вошли в список лучших мест для наблюдения за звездопадом

, ИА "Амител"
Гора уступила только Коктебелю
Фото: turistka.ru

Фото: turistka.ru

Окрестности горы Белухи заняли второе место в рейтинге мест в России для наилучшего наблюдения за звездопадом, следует из результатов опроса, проведенного сервисом для бронирования жилья Tvil.ru.

Первое место заняла беседка "Звездопад воспоминаний" в Коктебеле, за которую проголосовали почти 53% пользователей. Белуха получила свыше 18% голосов. Третье место у обсерватория в Мезмае Краснодарского края.

Кроме того, в топе оказались Пулковская обсерватория в Санкт-Петербурге и Нижнем Архызе, а также московский планетарий.

Напомним, что в ночь на 13 августа жители региона могли наблюдать пик одного из самых красивых звездопадов года – Персеид.

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Автор:
Никита Бородкин Редактор новостей (8-385-2) 59-44-66

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