Названа причина зловония и гибели рыбы на озере в Алтайском крае

Озеро Горькое-Перешеечное в Егорьевском районе Алтайского края стало зловонным и гибельным для молоди рыбы из-за гидрологической обстановки этого лета.
Как сообщает пресс-служба губернатора, к такому выводу пришли эксперты Минприроды, которые выехали к водоему после появления информации о жалобах населения в СМИ.
"Как сообщил на оперативном совещании в правительстве края министр природных ресурсов и экологии Владимир Попрядухин, из-за обмеления озера разложились водоросли, что привело к выделению вредных веществ и запаха. Это стало причиной гибели молоди рыбы", – говорится в сообщении.
Как ранее писал amic.ru, местные жители пожаловались, что на водоеме уже несколько дней стоит едкий запах краски, а весь берег усеян мертвой рыбой.
Комментарии
Были там летом на отдыхе. Вода сильно цвела. Базы всегда раньше чистили, но т.к. был запрет на работу, деньги не рисковали не вкладывали.