Глава Барнаула начал формировать коллегию при мэрии

Мэр Барнаула Вячеслав Франк дал старт процессу формирования коллегии при городской администрации, сообщила пресс-служба мэрии в Telegram.
"У главы города появится новый совещательный орган – коллегия. Ранее данный институт работал при мэрии, но по ряду причин перестал выполнять свои функции, – уточнили в Telegram-канале. – Вячеславом Франком было принято решение перезапустить его работу".
Главная функция коллегии – это обсуждение особо значимых вопросов в жизни города. В ее состав включают руководителей органов власти, общественных объединений, учреждений, предприятий, правоохранительных органов, а также предпринимателей и депутатов различного уровня.
Как ранее сообщал amic.ru, мэр краевой столицы Вячеслав Франк подписал постановление "О создании рабочей группы общественных советников главы города Барнаула". Координатором назначен Александр Суриков.
Из постановления следует, что главной целью совета станет подготовка, обсуждение и выработка рекомендаций для решения вопросов социально-экономического развития города, а также привлечение к этому процессу квалифицированных специалистов.
Комментарии
Ну опять те же грабли ? А почему ещё господина Новикова Полина туда не привлекли ? Одних чинушь и директоров и усё в порядке ? Маразм ! Да вы посмотрите на город господин Франк ! Посмешище и убожество ! Горязь , разруха и нищета , а ещё никакой архитектурной стратегии ! Барнаул горнозаводской ?!
"У главы города появится новый совещательный орган — коллегия. Ранее данный институт работал при мэрии, но по ряду причин перестал выполнять свои функции, — уточнили в telegram-канале. — Вячеславом Франком было принято решение перезапустить его работу".
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Только один вопрос: В какую сумму, этот орган обойдётся краю?