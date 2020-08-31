В Барнауле на пересечении улиц Власихинской и Попова досрочно завершили ремонт трамвайного переезда, сообщает пресс-центр мэрии.
Напомним, что с 22:00 21 августа дорожники перекрыли движение по всей ширине улицы Власихинской в районе пересечения с Попова. За это время рабочие провели капитальный ремонт трамвайных путей на участке. При этом движение для электротранспорта открыли раньше автомобильного – проезд трамваев возобновили уже 24 августа.
Из-за ремонта в этом районе скапливались огромные пробки, автомобилисты жаловались, что им приходится порой тратить по два часа, чтобы попасть домой или на работу.
Движение автомобилей планировали возобновить только 2 сентября, однако благодаря досрочному завершению работ сквозной проезд по улице Власихинской уже разрешен.
Комментарии
Вот это работа , молодцы ,спасибо!
Молодцы! Когда ждем открытие двустороннего проезда по Ленточному?