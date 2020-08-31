Глава Барнаула доложил губернатору о пожаре в многоквартирном доме

Глава Барнаула Вячеслав Франк доложил губернатору Алтайского края Виктору Томенко о ситуации с пожаром в многоквартирном доме № 49а на улице 1-й Западной. Об этом сообщает Telegram-канал "Ленина, 59".
"В некоторых социальных сетях спутали адреса жилых зданий, сообщив, что пожар произошел в доме, жильцы которого недавно жаловались на качество производимого у них ремонта", – уточнили в сообщении.
На самом деле речь идет о здании, которое расселили задолго до пожара. Администрация краевой столицы объявила конкурс проектно-сметной документации на снос строения. Он запланирован на 2021 год.
Как ранее писал amic.ru, возгорание произошло ранним утром 31 августа. В результате пожара повреждены кровля, стены и перекрытия, частично обвалилась крыша.
Комментарии
Вот так бы всегда всё заблаговременно делали: пожарные бы приезжали за час до пожара, полиция приходила бы тоже за час до драки, да и врачам надо что-нибудь вырезать или отрезать за месяц до начала болезни...вот бы все какие умницы были вместе с главой и губернатором. Президенту было бы не стыдно об этом докладывать, какие они работники хорошие, наградить их надо...
А он каким макаром ему подчиняется? По действующему законодательству РФ .
А мчс вообще федералы)) в этой новости прекрасно всё