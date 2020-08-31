Стационар Центральной больницы Бийска закрыли на карантин

Стационар Центральной городской больницы Бийска с 31 августа закрыли на карантин из-за коронавируса, сообщает "Бийский рабочий".
По результатам тестов порядка 20 человек из персонала оказались больны COVID-19. О точном числе зараженных не сообщается, в сводках оперативного штаба региона нет никаких данных о вспышке заболеваемости. Так, за минувшие сутки в Бийске зарегистрирован лишь один новый инфицированный.
Родильный дом центральной городской больницы, инфекционное отделение и поликлиника продолжают работать в штатном режиме при соблюдении всех санитарно-эпидемиологических мероприятий.
Напомним, что за последние сутки в Алтайском крае выявили 65 новых случаев заражения коронавирусом. Общее число больных в регионе выросло до 11 720 человек.
Комментарии
Что значит "порядка 20ти" - 399 ?
понятно, что статистика врет
Значит завтра по Барнаулу объявят не сегодняшные 41 а 21. Остальная квота уйдёт для Бийска.