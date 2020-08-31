65 новых случаев коронавируса выявили в Алтайском крае

Оперативный штаб Алтайского края по ситуации с COVID-19 сообщил о 65 новых случаях заражения коронавирусом в регионе. Общее число инфицированных с начала эпидемии в крае выросло до 11 720 человек.
Новые случаи распределились так: Барнаул – 41, Павловский, Первомайский районы – по 3 заболевших, Заринск, Рубцовск, Славгород – по 2, Алейск, Бийск, Бурлинский, Локтевский, Немецкий национальный район, Поспелихинский, Ребрихинский, Родинский, Романовский, Тогульский, Шипуновский, Шелаболихинский районы – по одному заболевшему.
При этом за минувшие сутки ни один пациент, которому ранее диагностировали COVID-19, не умер. Общее число летальных случаев осталось прежним – 333. Коронавирусная инфекция стала причиной смерти 124 пациентов.
На 31 августа в больницах в тяжелом состоянии находятся 122 человека, из них к аппаратам ИВЛ подключены 35 пациентов.
Как уже сообщал amic.ru, ранее Минздрав России дал рекомендации родителям по подготовке детей к школе. В частности, необходимо подать личный пример: носить маски и перчатки, мыть руки, соблюдать социальную дистанцию.
Комментарии
Удивительно рано начали давать отчёт. Наверное если меньше 70-ти, то не надо "согласовывать".
Плохо, что все больше становится тяжелобольных, несмотря на то, что умирает каждый день 3-6 человек. Процесс затягивают, тесты вовремя не делают, пока человеку совсем худо не станет. Вот и получаем тяжелых.
31.08.2020 11:09
- гость -
Умножайте число больных на 100. Болеет уйма народу, только тесты никому не делают. У всех одни и теже симптомы 2-3 дня температура 38-39, потом пропадает обоняние на несколько дней и сильная слабость. Поскольку тестируют только тех, кто уже с осложнениями, получается высокий процент тяжелобольных. Уже прекрасно понятно, что опасность ковида значительно преувеличена