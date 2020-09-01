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Новости

Моргенштерн собирается открыть собственный общепит

, ИА "Амител"
Артист уже основал ООО "Кайф"
Фото: news102.ru

Фото: news102.ru

Рэп-исполнитель Алишер Валеев, более известный под псевдонимом Morgenshtern, зарегистрировал компанию в сфере общественного питания. Об этом сообщает Mash.

Музыкант основал новое предприятие под названием ООО "Кайф" вместе с неназванным московским бизнесменом, который владеет автосервисом. Где именно откроется будущее кафе или ресторан и что именно в нем будут готовить, пока неизвестно.

Как ранее сообщал amic.ru, французский артист Жерар Депардье решил закрыть свою новосибирскую компанию АО "Вкусы Франсе". Юрист актера Юрий Мосман объяснил, что фирма продолжит свою работу, но уже в статусе ООО.

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Автор:
Никита Бородкин Редактор новостей (8-385-2) 59-44-66

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