"Я ездил на такси". Ефремов рассказал про день ДТП

Актер Михаил Ефремов заявил на допросе, что смутно помнит день смертельного ДТП и не уверен, что в этот день был за рулем автомобиля, сообщает Telegram-канал Baza.

"Я смутно начинаю помнить этот день с 17-18 часов вечера. В это время я вышел из дома, я ездил на такси – искал пиво. Я помню, что за карточкой залезал в машину, то ли у паба, то ли еще где-то. Я часто оставляю машину у паба, ибо там выпиваю. Я звонил другу в 12 часов дня уже пьяный, они мне рассказали", – сказал артист.

Также Ефремов высказался касательно того, как он попал в автомобиль. По словам актера, его могли втянуть в машину, однако он попросил не принимать эти показания, поскольку был на тот момент сильно пьян.

Кроме того, артист заявил, что не понимает, откуда у него в крови наркотические вещества. "У меня, конечно, были вечеринки за три дня, но не помню тягу к наркотикам", – сказал он.

Ефремов сказал, что изначально сознался в преступлении, поскольку был с сильного похмелья, и позднее добавил, что на видео, где он признает свою вину, "вырезали звук "не". Как объяснил актер, это ему сказала жена, которая является "лучшим звукорежиссером страны".

Позднее, в ходе заседания, артист воспользовался 51-й статьей Конституции, чтобы не отвечать на вопросы потерпевших.

Напомним, что вечером 8 июня российский актер Михаил Ефремов, находясь в состоянии алкогольного опьянения, устроил смертельную аварию в центре Москвы. Его автомобиль вылетел на встречную полосу и врезался в фургон службы доставки, водитель которого позднее скончался в больнице от потери крови. Сам артист при этом не пострадал. Сейчас знаменитости грозит до 12 лет тюремного заключения.