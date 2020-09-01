Рекордное число пациентов с COVID-19 умерло в Алтайском крае за сутки

Рекордное с начала эпидемии число пациентов, которым ранее диагностировали COVID-19, скончалось в Алтайском крае за сутки. Региональный оперштаб по ситуации с коронавирусом сообщил об 11 летальных исходах. Общее число скончавшихся выросло до 344. Коронавирус стал причиной смерти в 128 случаях, из них в четырех – за минувшие сутки.
Кроме того, за сутки выявили еще 61 инфицированного коронавирусом. Таким образом, с начала эпидемии в регионе заразился 11 781 человек.
Новые случаи инфицирования распределились так: Барнаул – 26, Благовещенский район – 6, Бийск, Новоалтайск, Рубцовск – по 3 человека, Славгород, Косихинский, Кулундинский, Первомайский, Усть-Калманский районы – по 2 человека, Заринск, Камень-на-Оби, Яровое, Егорьевский, Завьяловский, Змеиногорский, Троицкий, Топчихинский, Табунский, Целинный районы – по одному заболевшему.
Как уже сообщал amic.ru, в ближайшие дни власти региона намерены обсудить вопрос перехода Алтайского края к третьему этапу снятия "ковидных" ограничений.
Комментарии
в Бийске заболело 20 врачей! тут пишут, что всего 3 человека
Это не считово ...
1.09.2020 13:20
- гость -
Размажут по 3-5 человек,чтобы не было вопросов,как допустили.
И в Москве на 12 млн населения умерло 11 человек. Как это можно объяснить?
1.09.2020 13:20
- гость
Эти труженники просто страховки выхватиля под закат этого циркы, 19 холодных и снимают ограничения, это ли не цирк
похоронят. дальше что?
1.09.2020 13:44
- гость -
Дальше?
Без вас.
а помирать то не хочется ....
Самое время переходить к третьему этапу снятия ограничений! Клоуны, блин...
в развитых странах резко сократилось число смертей от ковида, т.к. научились лечить, у нас же количество смертей только растет
давно всем понятно, что никакие ограничения на распространение вируса не влияют.
он есть.
надо жить с этим, укреплять иммунитет и опасаться цитокоинового шторма.
От ковида 4 смерти, читать учитесь. С днём знаний!
1.09.2020 14:35
- гость -
Сейчас нет ни одного человека абсолютно здорового,поэтому все умерли не от ковида.
В вашу логику укладывается?
В апреле вообще не умирали ни с ковид ни от ковид. Затем по одному с ковид, теперь 11 из которых только 4 от ковид, остальные с ковид, но не от ковид.