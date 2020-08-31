Алтайский край готовится перейти к третьему этапу снятия ковидных ограничений

Третий этап снятия "ковидных" ограничений обсудят в правительстве Алтайского края уже в ближайшее время. Об этом сообщает Telegram-канал "Ленина, 59".
"Правительство Алтайского края рассмотрит в ближайшие дни переход на третий этап снятия ограничений, введенных в связи с COVID-19", – гласит текст поста.
Как уже сообщал amic.ru, 7 августа губернатор Виктор Томенко разрешил открыться детским садам, паркам, спортзалам, крупным магазинам и всем кафе и ресторанам. Они должны работать в соответствии с указом и требованиями Роспотребнадзора.
Контроль за соблюдением указа губернатора осуществляют сотрудники полиции, МЧС и Росгвардии. В случае нарушения требований предпринимателям грозит штраф по ст. 20.6.1 КоАП РФ.
20 августа Виктор Томенко внес изменения в указ "Об отдельных мерах по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19".
Документ разрешает занятия в бассейнах, но только для спортсменов, которые входят в состав спортивных сборных команд Алтайского края, и пловцов, проходящих подготовку в группах спортивного совершенствования, группах высшего спортивного мастерства. При этом принимать людей бассейны могут только при соблюдении ряда условий: загруженность не более 25% и наличие паспорта, который разрешает тренировки.
Изменения в указе предполагают отмену ограничений на проведение физкультурных и спортивных мероприятий, при этом сохраняется запрет на присутствие зрителей на трибунах.
Напомним, в начале мая Роспотребнадзор анонсировал план поэтапного снятия ограничений по коронавирусу в стране. Этапов три.
- Первый: разрешат занятия спортом на улице и прогулки с детьми, откроют объекты торговли и сферы услуг "ограниченной площади и с соблюдением социальной дистанции".
- Второй: откроют объекты торговли и услуг большей площади (чем на первом этапе), но введут ограничение числа одновременно обслуживаемых посетителей, предусмотрено начало работы некоторых образовательных организаций.
- Третий: открытие парков и скверов при соблюдении условий социальной дистанции, всех образовательных учреждений, гостиниц и предприятий общественного питания.
Материалы по теме
Комментарии