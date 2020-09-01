Массовое ДТП с участием пассажирского автобуса произошло в пригороде Барнаула

Фото: Barnaul22
Очевидцы в сообществе Barnaul22 рассказали об аварии в поселке Октябрьском. На перекрестке столкнулись две легковые машины и пассажирский автобус.
Инцидент произошел на улице Рождественской. Водитель автомобиля Skoda выезжал на главную дорогу и водителю на Kia пришлось экстренно затормозить, чтобы избежать столкновения. Автобус пытался уйти от удара, но задел Kia и сам чуть не врезался в столб.
В результате аварии Kia и автобус остались на проезжей части, а "Шкоду" выбросило на тротуар, где она ударилась о столб указателя.
На месте происшествия работают сотрудники ГИБДД. Подробности инцидента уточняются.
Ранее amic.ru писал о том, что два человека пострадали в массовом ДТП на Алтае. Авария произошла в Бийске 27 августа. Водитель ГАЗ-3102 во время обгона не убедился в безопасности маневра и столкнулся с иномаркой, а затем еще с одним автомобилем.
Комментарии
Дистанция и внимание.
"Водитель автомобиля Skoda выезжал на главную дорогу..."
А когда то учили в автошколе неофициально и таким правилам: Едешь по главной - уступи дураку дорогу!!!
А между тем тут опять криворукая организация движения на перекрестке. Запомните раз и на всегда дети, формальным развешиванием знаков и написанием правил дорожного движения вы никогда не решите проблему аварий и смертей на дорогах. Можете хоть до посинения апеллировать к ПДД, внимательности и.т.д., но пока вы не научитесь делать нормальную дорожную инфраструктуру, вы будете топтаться на месте. Криворукие проектанты вас через сито мело перетирают в фарш, а вы даже этого не замечаете.
Правобережный тракт. Постоянно аварии. Как там улучшить дорожную структуру. Встречный поток огражден. Оградить каждую полосу.
1521. Я исполняют эти рекомендации. Не желею.