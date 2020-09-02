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Такая сейчас беда. Бизнесмены Барнаула продают спортклубы и уходят в сельское хозяйство

, ИА "Амител"
Большинство спортивных объектов Барнаула за четыре месяца накопили многомиллионные долги
Спортивный клуб в Барнауле / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Спортивный клуб в Барнауле / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Владельцы небольших фитнес-клубов, тренажерных залов, спортивных центров в Барнауле выставляют свои объекты на продажу. Только на Avito таких объявлений на момент публикации около десятка, но в реальности, говорят бизнесмены, в разы больше. Предприниматели отмечают, что не смогли пережить пандемию, накопили десятки тысяч долгов, а потому планируют развиваться в других сферах. Непросто и крупным сетям тренажерных залов: они также сокращают точки и пока работают в убыток. С какими трудностями столкнулись компании, которым разрешили открыться почти месяц назад, почему в спортзалах некому работать и когда отрасль вновь выйдет в плюс, amic.ru рассказали собственники бизнеса.

Променяли гантели на горы

Владелец фитнес-клуба в центре Барнаула Николай (имя изменено по просьбе бизнесмена) после разрешения губернатора Виктора Томенко не открыл спортивное заведение, а выставил его на продажу. Говорит: работать оказалось просто некому. С марта тренеры и персонал остались без зарплаты и были вынуждены искать новые места работы. Многие уехали в Республику Алтай.

"Решение об открытии было достаточно резким: заранее не было определено какой-то конкретной даты, к которой компании могли бы подготовиться. Мы, например, почему-то ждали, что нам разрешат работать к 1 сентября. Из-за неожиданного снятия ограничений мы не успели набрать персонал. Наши прежние сотрудники уехали в Горный Алтай на различные туристические комплексы, базы. Работают там. Поэтому мы не смогли открыться", – говорит Николай.

Однако главную причину продажи бизнеса он все-таки связывает не с кадровым вопросом, а с накопившимися за четыре месяца долгами.

"После того как работа клубов была остановлена, у нас остались обязательства по заработной плате, коммунальным платежам, аренде. С собственником помещения удалось договориться, но частично мы все равно платили аренду. За четыре месяца начислялись коммунальные платежи, их было не с чего отдавать, они копились", – отмечает бизнесмен.

Свой бизнес Николай продает за 600 тыс. рублей. Говорит, цена практически в два раза ниже рыночной: еще в декабре 2019 года его компанию оценивали в 1,1 млн рублей. Однако сейчас даже 600 тыс. предпринимателя устраивают. Он говорит, что деньгами от продажи (если покупатель все-таки найдется) закроет долги, а оставшуюся сумму инвестирует в другой бизнес.

"У меня есть второе направление – это сельское хозяйство, растениеводство. Оно точно не пострадало в пандемию. Вот буду его развивать", – отмечает предприниматель.

Уйти из спорта и развивать другой бизнес планирует и бизнесмен Андрей. Он продает фитнес-клуб на ул. Антона Петрова, 247а (по этому адресу находится клуб Prime Time Barnaul). Предприниматель говорит, что до пандемии не думал заниматься другим делом, но обстоятельства сложились иначе.

"Из-за коронавируса пришлось найти другую сферу деятельности, и теперь спорт мне неинтересен, это направление не стрессоустойчиво. В коронавирус спорт никому не нужен, сейчас многие ищут отрасли, где могут работать при любых обстоятельствах. Я выбрали производство. Сельское хозяйство действительно один из перспективных вариантов", – говорит собственник.

Андрей подтверждает: кадровый вопрос в спортивной среде стоит очень остро. Сейчас между клубами развернулась настоящая война за персонал.

"Многие тренеры во время пандемии поменяли профессии: кто-то ушел в менеджеры, кто-то – в продавцы. Сейчас кризис в тренерской сфере, люди наши другую работу. Вернуться обратно кто-то не захочет, кто-то не сможет, а кто-то сделает это только через какое-то время", – говорит предприниматель.  

Красиво только на словах

Выставлен на Avito и спортивный клуб с тренажерным залом, бассейном, сауной на пр. Ленина. Его владелец Андрей рассказал корреспонденту amic.ru, что решил уйти из этой сферы в связи с переездом. Будет ли он и дальше заниматься спортивным бизнесом – большой вопрос. 

"Сейчас я не знаю, буду ли открывать спортивный центр в другом регионе. Все по факту. Неизвестно, какой ситуация будет в дальнейшем, закроют осенью спортцентры или нет", – говорит Андрей.

По его словам, во время пандемии он полностью остался без дохода. Чтобы выжить, предпринимателю пришлось даже продавать свое личное имущество.

"Поддержки ведь не было. Кредиты нам никто не продлил, перерасчет не сделал, ипотеку тоже не отложили. Это только на словах было красиво. В банки мы обращались, но ничего не получилось", – отмечает бизнесмен.

По "личным причинам" свой клуб "Аполлон" продает и бизнесмен Александр Доротов. Предприниматель говорит, что у него "изменились планы на жизнь", поэтому еще в прошлом году он выставил его на продажу. Однако 8 августа клуб открылся, работает, но как и вся спортивная индустрия испытывает сложности.  

"Клуб как существовал, так и будет существовать, просто сменит собственника. Продаем его еще с декабря, но пока не нашли выгодного покупателя. Теперь вообще не знаем, что будет. Одним словом – тяжело", – говорит бизнесмен.

По словам Александра Доротова, приводить какую-то статистику по количеству посетителей рано. Как и делать выводы о том, как будут работать компании в ближайшие месяцы.

"Три недели – это еще не срок, чтобы давать какую-то статистику. Сейчас всем сложно, но работать надо. Людей намного меньше, "старичков" мы сбили с толку всей этой ситуацией, а новеньких пока не так много", – отмечает он.

"Никак. Совсем никак"

Владелец сети тренажерных залов "Рельеф" Алексей Меркулов рассказал amic.ru, что сейчас спортивные клубы загружены лишь на четверть. Август, по его словам, всегда не самый лучший месяц для индустрии, но сейчас людей "прям намного" меньше, чем в прошлые годы:

"Мы только сейчас занимаемся подсчетами, анализируем, поэтому сказать, насколько произошло падение, невозможно. Но в течение дня людей почти нет. В часы пик, конечно, посетители есть, можно прийти, увидеть "часовую" загруженность и покажется, что людей много. Но весь день "тренажерки" стоят пустыми".

Несмотря на то, что спортивные залы в Алтайском крае работают более трех недель, сеть не может справиться даже с текущими платежами. При этом с марта накопились многомиллионные долги. Алексей Меркулов говорит, что рассчитываться с ними будет еще несколько лет.

"Как себя чувствуем? Да никак, совсем никак. С банками все сложно. По кредитам, которые были оформлены на ИП, банки сделали реструктуризацию. Но таких кредитов три, остальные – десятки – взяты на физлицо. Это большие суммы, мы активно развивались, кредитов было много. До этого мы платили исправно, проблем не было. А сейчас и с приставами беда. За какой-нибудь интернет не заплатили 8 тыс. рублей, потому что просто не с чего, начинают через суд взыскивать, привлекают приставов. Такая сейчас беда", – говорит предприниматель.

Проблемы у фитнес-индустрии начались еще в начале марта, когда стало известно, что коронавирус стал распространяться по России. Причем март для спортклубов – один из самых "жирных" месяцев. С февраля по май у компаний наблюдается максимальная загруженность, а на прибыль, полученную в это время, бизнес живет лето и новогодние праздники.

"Сейчас сезон мы пропустили, но долги, которые образовались, никуда не делись. У нас принят федеральный закон, по которому все "пандемийные" долги разрешено закрывать в 2021-2022 годы. Вот через 2,5 года мы все и выплатим. Раньше вряд ли получится отдать, это ведь не один и не два долга – десятки", – уверен Меркулов.

Бизнес не для всех

Предприниматель подтверждает, что в городе закрылось много спортивных центров. Меркулов говорит, что ему предлагают купить некоторые клубы. Он и хотел бы их приобрести, но пока не может. 

"Понятно, что сейчас самое удачное и удобное время для покупки, но нам просто не на что покупать. Мы сами закрыли три клуба, в двух сократили площади, по некоторым еще останется вопрос открытым. Неизвестно, договоримся или нет с собственниками по аренде. Возможно, их тоже придется закрывать", – считает руководитель "Рельефа". 

Он уверен, что фитнес-индустрия – это бизнес не для всех. Меркулов называет такую сферу "социальной организацией": затраты большие, тренажеры дорогие, а огромной прибыли "тренажерки" не приносят:

"Многие бизнесмены ушли в более прибыльные сферы. А мы – спортсмены – никуда не денемся, это наша жизнь. Клубы, в которых есть своя команда спортсменов, скорее всего, останутся. Будем "ужиматься", закрывать, но все равно выживем".

Цифра

В Барнауле, по данным справочника 2gis на 1 сентября 2020 года, работают 125 спортивных клубов.

Автор:
Алёна Жукова журналист (7-385-2) 59-44-66

Комментарии

2.09.2020 08:46
- гость -

а кто их ждет в сельском хозяйстве? ну если только разнорабочими по уборке урожая

2.09.2020 08:53
могиканин

есть три способа разориться-быстрый,приятный и надежный. карты,женщины и сельское хозяйство.

2.09.2020 09:04
- гость -

Факт.

2.09.2020 09:06
Гостья

Ну вы шутите? В рельефе персональная тренировка 800 рублей!!! Как в магисе!!! В атлетике 400, а абонемент стоит так же. Ну и нахрена к вам идти? Алло! Кризис!

2.09.2020 09:32
Роман

РЕЛЬЕФ - СИЛА!

2.09.2020 09:32
- гость -

в нашем крае с нашими зарплатами спорт экономически не выгоден.

2.09.2020 09:50
- гость -

ничего себе их кидает)))
какое сельское хозяйство?)))
ну , в принципе, надеюсь, что вся деревня поедет к себе обратно

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