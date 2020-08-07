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Рестораны, поликлиники и фитнес-центры. Кому разрешили работать в Алтайском крае?

, ИА "Амител"
Детские и спортзалы заработают после нового указа Томенко. А что с поликлиниками?
Фото: Екатерина Смолихина/ amic.ru

Фото: Екатерина Смолихина/ amic.ru

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко, сегодня 7 августа смягчил свой "ковидный" указ об ограничениях. С завтрашнего дня в Алтайском крае разрешили открыться фитнес-центрам, ресторанам и даже баням. Но с ограничениями. Как пояснили в пресс-службе правительства, подписание этого документа означает, что край переходит ко второму этапу снятия ограничений, которые действовали в регионе из-за  распространения коронавируса. Amic.ru рассказывает, что изменится после этого указа, а также кто и при каких условиях может приступить к работе.

1
То есть, фитнес-залы открыли?
Да. Фитнес-центрам разрешили открыться. До этого тренироваться в Алтайском крае можно было лишь на открытом воздухе с соблюдением дистанции в 5 метров. Теперь же разрешена работа всех спортивных объектов, находящихся как на открытом воздухе, так и в помещениях, в том числе фитнес-центров, ледовых арен, уличных тренажеров. Но только при соблюдении требований Роспотребнадзора. То есть, контакты между работниками и посетителями залов должны быть сокращены. Между спортивными сооружениями необходимо обеспечить дистанцию в 1,5 метра. А еще рекомендуется принимать клиентов по записи, исходя из площади залов (4 кв.м на одного посетителя), чтобы избежать скученности. Ну и, конечно, сотрудники фитнес-залов обязаны носить маски.
Также губернатор разрешил проводить не только тренировки, но и соревнования, включенные в единый календарный план. Но только без присутствия зрителей на трибунах.
2
Ура! Значит и бассейны заработают?

А вот и нет. Бассейны по-прежнему будут закрыты. Им разрешения не дали.

Но разрешили работать аквапаркам, правда только тем, что находятся под открытым небом.

В Алтайском крае сейчас можно работать бассейнам на территории туристических баз (которые получили разрешение Роспотребнадзора) и пляжам.

3
А детские садики откроют?

Да! согласно указу губернатора детские сады могут приступать к работе. Также в указе говорится, что "возобновляется оказание услуг в сфере дополнительного образования детей организациями, не отнесенными к образовательным, в том числе негосударственными детскими садами". 

4
И в парки развлечений пойти можно?
Можно. Паркам культуры и отдыха официально разрешили открыться. Разрешили и использовать аттракционы, кроме батутов.

Но и тут владельцы парков обязаны работать с соблюдением следующих профилактических мер. А именно:
  • санитарная обработка поверхностей, к которым прикасаются люди, каждые два часа и полная обработка аттракционов два раза в день;
  • социальная дистанция в очередях и при рассаживании;
  • антисептики в зоне барбекю;
  • медицинские маски;
  • временный отказ от запуска аттракционов, где нельзя обеспечить социальную дистанцию.
5
Хочу в ресторан. Их открыли?
Ну вообще-то, в летнее кафе вы могли сходить еще с 27 июня — именно тогда губернатор позволил им открыться. Теперь же разрешили деятельность организаций общественного питания, расположенных в закрытых помещениях, в том числе ресторанов, баров,  кофеен, столовых, кроме фуд-кортов в торговых залах. Главное условие — заполняемость учреждения должна быть не больше 30%. Также заведения должны соблюдать комплекс профилактических мер.

Так, столики должны быть установлены на расстоянии не менее 1,5 метров. Посуду должны обрабатывать в посудомоечных машинах при температуре не меньше 95 градусов. Персонал кафе обязательно должен работать в масках и перчатках. При этом каждые 3-4 часа в заведении необходимо проводить влажную санитарную уборку. Гости заведений тоже должны держать дистанцию и соблюдать правила гигиены.
6
А дискотеки тоже будут работать?

Нет. Ночным клубам  и дискотекам пока работать не разрешили.

7
Кому еще разрешили открыться?

Баням. Но только муниципальным и только при наполняемости не более 50% от проектной вместимости комплекса.

Также новым указом разрешено работать непродовольственным магазинам, площадь торгового зала которых составляет до 800 кв.м. Напомним, до этого могли работать только магазины площадью не более 400 кв.м.

8

А поликлиники когда начнут работать нормально?

Постепенно медицинские учреждения Алтайского края возвращаются к оказанию плановой медицинской помощи. Министр здравоохранения края Дмитрий Попов уже сообщил, что уже 51 учреждение края оказывает плановый прием пациентам.

Кроме того, во всех поликлиниках можно проходить медосмотры для трудоустройства на работу и для получения справок в санатории и детские оздоровительные лагеря. Такие медосмотры проводят по направлению призывной комиссии. 

9
А какие ограничения в Алтайском крае все еще продолжают действовать?
Пока неизменным остаётся запрет на проведение досуговых, развлекательных, зрелищных, культурных, выставочных, просветительских, физкультурных, спортивных и иных подобных мероприятий с массовым участием граждан.

Также в Алтайском крае все еще сохраняется масочный режим и режим самоизоляции для граждан в возрасте старше 65 лет, а также для лиц, страдающих хроническими заболеваниями. Таким людям разрешено покидать дома и квартиры только в случае острой необходимости.
Читайте также в сюжете: Коронавирус на Алтае
Автор:
Олеся Пастухова корреспондент +79831832299

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