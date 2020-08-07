Рестораны, поликлиники и фитнес-центры. Кому разрешили работать в Алтайском крае?

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко, сегодня 7 августа смягчил свой "ковидный" указ об ограничениях. С завтрашнего дня в Алтайском крае разрешили открыться фитнес-центрам, ресторанам и даже баням. Но с ограничениями. Как пояснили в пресс-службе правительства, подписание этого документа означает, что край переходит ко второму этапу снятия ограничений, которые действовали в регионе из-за распространения коронавируса. Amic.ru рассказывает, что изменится после этого указа, а также кто и при каких условиях может приступить к работе.
А вот и нет. Бассейны по-прежнему будут закрыты. Им разрешения не дали.
Но разрешили работать аквапаркам, правда только тем, что находятся под открытым небом.
В Алтайском крае сейчас можно работать бассейнам на территории туристических баз (которые получили разрешение Роспотребнадзора) и пляжам.
Да! согласно указу губернатора детские сады могут приступать к работе. Также в указе говорится, что "возобновляется оказание услуг в сфере дополнительного образования детей организациями, не отнесенными к образовательным, в том числе негосударственными детскими садами".
Но и тут владельцы парков обязаны работать с соблюдением следующих профилактических мер. А именно:
- санитарная обработка поверхностей, к которым прикасаются люди, каждые два часа и полная обработка аттракционов два раза в день;
- социальная дистанция в очередях и при рассаживании;
- антисептики в зоне барбекю;
- медицинские маски;
- временный отказ от запуска аттракционов, где нельзя обеспечить социальную дистанцию.
Так, столики должны быть установлены на расстоянии не менее 1,5 метров. Посуду должны обрабатывать в посудомоечных машинах при температуре не меньше 95 градусов. Персонал кафе обязательно должен работать в масках и перчатках. При этом каждые 3-4 часа в заведении необходимо проводить влажную санитарную уборку. Гости заведений тоже должны держать дистанцию и соблюдать правила гигиены.
Нет. Ночным клубам и дискотекам пока работать не разрешили.
Баням. Но только муниципальным и только при наполняемости не более 50% от проектной вместимости комплекса.
Также новым указом разрешено работать непродовольственным магазинам, площадь торгового зала которых составляет до 800 кв.м. Напомним, до этого могли работать только магазины площадью не более 400 кв.м.
А поликлиники когда начнут работать нормально?
Постепенно медицинские учреждения Алтайского края возвращаются к оказанию плановой медицинской помощи. Министр здравоохранения края Дмитрий Попов уже сообщил, что уже 51 учреждение края оказывает плановый прием пациентам.
Кроме того, во всех поликлиниках можно проходить медосмотры для трудоустройства на работу и для получения справок в санатории и детские оздоровительные лагеря. Такие медосмотры проводят по направлению призывной комиссии.
Также в Алтайском крае все еще сохраняется масочный режим и режим самоизоляции для граждан в возрасте старше 65 лет, а также для лиц, страдающих хроническими заболеваниями. Таким людям разрешено покидать дома и квартиры только в случае острой необходимости.
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