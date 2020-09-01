Безработица выросла в Алтайском крае

Фото: "Алтайкрайстат"
Уровень занятости населения Алтайского края за период с апреля по июнь 2020 года составил 54,7%, что на 0,5% ниже, чем за аналогичный период прошлого года, сообщает Крайстат, который провел выборочное обследование рабочей силы в регионе.
По информации ведомства, уровень безработицы среди трудоспособных жителей от 15 лет и старше за апрель-июнь 2020 года составил 6,2%. В 2019 году этот показатель равнялся 5,5%.
Общая численность рабочей силы в регионе составляет 1,115 млн человек, это 48% от численности населения. Большая часть занятых проживает в городской местности.
Напомним, в начале июня президент России Владимир Путин продлил выплаты пособий по безработице на три месяца тем, кто не мог найти работу во время пандемии. Гражданам, у которых срок выплаты пособия по безработице истек, достаточно будет обратиться в службу занятости, чтобы продлить выплаты, но не позднее, чем до 1 октября.
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