Путин временно утроил минимальное пособие по безработице

Президент России Владимир Путин продлил выплаты пособий по безработице на три месяца тем гражданам, которые не могут найти работу во время пандемии. Соответствующий документ опубликован на сайте Кремля.

Гражданам, у которых срок выплаты пособия по безработице истек, достаточно будет обратиться в службу занятости, чтобы продлить выплаты еще на три месяца, но не позднее, чем до 1 октября.

Кроме того, минимальное пособие по безработице выросло втрое – до 4,5 тысячи рублей. Такой размер сохранится до 1 августа.

Как уже сообщал amic.ru, российский лидер одобрил новые меры поддержки на совещании по ситуации на рынке труда. В их числе продление сроков выплаты пособий, помощь безработным родителям и увеличение минимального пособия по безработице.