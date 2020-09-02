Среда, 2 Сентябрь, 23:00

Мобильная версия
Реклама на сайте
Прайсы на предвыборную агитацию 2020г.

Опросы

Мы все понимаем, но все равно спросим: вы попадаете под новый НДФЛ, который предложил Путин?

Спецпроекты

ЦБ РФ
$ 73,86
€ 87,74
22°

1005000 +4952
Обь
297см -3


Прямой эфир

Слушать радиостанции Барнаула
Главное День города-2020День знаний-2020Коронавирус на Алтае
Новости

Алтайские семьи могут обратиться за выплатами на детей до конца сентября

, ИА "Амител"
Срок истекает 30 сентября
Фото: pixabay.com

Фото: pixabay.com

30 сентября истекает срок, в который семьи могут обратиться за денежными выплатами на детей, связанными с распространением коронавируса. Об этом сообщает официальный сайт Алтайского края. 

"Порядка трех тысяч семей в регионе по каким-либо причинам не обратились за выплатами, отложив их получение на сентябрь. В течение этого месяца они могут подать заявление через портал госуслуг, клиентские службы Пенсионного фонда или МФЦ. Отмечу, что это не касается родителей, которые уже получили выплаты на детей по линии Пенсионного фонда", – уточнила заместитель управляющего Отделением Пенсионного фонда России по Алтайскому краю Наталия Мочалова.

Ранее amic.ru писал о том, что Михаил Мишустин подписал распоряжение о выделении регионам 34,3 млрд рублей для выплат ежемесячных пособий на детей от 3 до 7 лет. Алтайский край из этих средств получит почти 1,6 млрд. 

Материалы по теме
Автор:
Илья Звягинцев корреспондент 89835435661

Комментарии

Войти     Зарегистрироваться
Имя
Архив новостей
< сентябрь 2020  
пн вт ср чт пт сб вс
   1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30            
Loading...
22:54
Спасатели нашли тело утонувшего под Рубцовском охотника 0
22:32
Асфальт провалился на одной из барнаульских дорог после укладки канализации 0
22:03
"Я плачу". Звезда сериала "Воронины" о смерти Бориса Клюева 0
21:52
Кадыров назначил свою 21-летнюю дочь первым замминистра культуры 1
21:32
Алтайские семьи могут обратиться за выплатами на детей до конца сентября 0
21:12
Кабмин ФРГ: Бундесвер подтвердил отравление Навального "Новичком" 5
20:56
Барнаульцам предлагают определить место для надписи "Барнаул орденоносный" 0
20:31
Алтайский край занял третье место в СФО по доле выздоровевших от COVID-19 0
20:11
В центре Барнаула загорелся деревянный дом. Видео 0
19:51
Хроника коронавируса в Алтайском крае. День 157 0
19:31
Суд продлил арест Ивану Сафронову, которого обвиняют в госизмене 0
19:05
В Барнауле горячую воду отключат почти в 40 домах, трех детсадах, школе и больнице 0
18:49
Алтайский край замыкает пятерку лидеров по распространению COVID в СФО 0
18:29
Почти три миллиона рублей направят на реабилитацию соцработников в Алтайском крае 0
18:03
В школу – с подарками. "Ростелеком" и партнеры помогли собрать детей к 1 сентября 0
17:56
Долгострой на Ленина, 195а планируют подготовить к сдаче к концу осени 1
17:46
Объем инвестиций в Алтайском крае вырос на 15% 0
17:31
Жители поселка Новосиликатного два года не могут дождаться ремонта дороги 0
17:15
Российскую вакцину от COVID-19 хотят испытывать на добровольцах старше 60 лет 6
17:02
На время выборов российских школьников отправят на улицу или на каникулы 3
16:56
Горный Алтай занял пятое место в России по числу "пьяных" ДТП 3
16:41
В Алтайском крае резко похолодает 2
16:31
47-летняя супермодель Хайди Клум выложила обнаженное фото в день рождения супруга 3
16:15
Еще две категории педагогов начнут получать зарплату из бюджета Алтайского края 1
16:03
Барнаульское "Динамо" усилилось опытным защитником 1
15:51
В России предложили отменить налог на имущество для многодетных семей 4
15:45
Почти 10 тысяч жителей Алтайского края напишут "Диктант Победы" онлайн 0
15:38
Очевидцы: в Алтайском крае водитель и пассажирка погибли, уходя от погони 22
15:26
Прокуратура Германии не сочла дело Навального "особым случаем" 24
15:14
"Русская кожа" в Заринске так и не заработала из-за многочисленных замечаний 7
15:04
За сутки в России выявили почти 5 тысяч новых случаев COVID-19 0
14:52
Прогулочный теплоход "прошел" по улицам Барнаула 3
14:40
Храм христиан-баптистов построят в Барнауле рядом с торговым центром 8
14:28
Исследования и эксперименты. В АлтГУ открылся Дом научной коллаборации для школьников 0
14:15
Плюс-минус около нуля. Алтайской промышленности предрекли стагнацию в 2020 году 1
14:04
Египетская сила. Каким был и чем запомнился известный актер Борис Клюев? 1
13:54
Некоторые российские пенсионеры получат дополнительные 5,6 тыс. рублей в сентябре 0
13:43
Следы медведя заметили у алтайского села 0
13:30
Владимир Путин планирует выступить в ООН 6
13:17
Бийчанин украл 450-летнюю икону стоимостью 1 миллион 6
13:05
"Это огромная армия". Министр рассказал, зачем промышленники собрались в АКЗС 10
12:55
Правительство выделило более 24 млрд рублей на выплаты медикам и соцработникам 2
12:44
Коттедж в виде замка продают в Барнауле за 30 миллионов 12
12:31
Пьяный водитель на "Лексусе" устроил серьезное ДТП в центре Барнаула 9
12:19
Пятеро жителей Алтайского края погибли, пытаясь просушить погреба 8
12:06
Мусоросортировочный комплекс строят на юге Алтайского края 5
11:54
Еще 63 случая коронавируса выявили в Алтайском крае 6
11:42
Греция собирается открыть границу для российских туристов на две недели 3
11:29
Алтайский Минздрав подтвердил вспышку коронавируса в бийской больнице 4
11:15
В Барнауле во время движения загорелся пассажирский автобус 8
11:03
Торжество в прямом эфире. АлтГУ впервые отпраздновал День знаний онлайн 0
10:53
Почти 90 алтайских врачей недополучили ковидные выплаты 12
10:40
В российских магазинах запретят фотографировать книги 21
10:28
Пилот самолета пожаловался диспетчеру на то, что рядом с ним пролетел мужчина 12
10:15
Правительство выделило Алтайскому краю 1,6 млрд рублей на детей от 3 до 7 лет 1
10:03
Без записи и очередей: как самостоятельно проверить себя на COVID-19 17
09:55
Умерла актриса Ирина Печерникова 4
09:43
АТР-2020. Когда и как пройдет молодежный форум и что нового будет в этом году 5
09:32
В ЗАТО Сибирский установили пешеходный фонтан с подсветкой 0
09:19
Россиянин отрубил племяннице пальцы из-за разбитого телефона 13
09:05
Выборы 13 сентября 2020 года. Кого будем выбирать в Алтайском крае? 8
08:54
Еще один пациент с коронавирусом скончался в Республике Алтай 0
08:41
Такая сейчас беда. Бизнесмены Барнаула продают спортклубы и уходят в сельское хозяйство 21
08:30
Умер народный артист России Борис Клюев 7
08:17
Ученые назвали новый способ похудения 5
08:05
Квест, диктант и пазл. Как в Алтайском крае отметят окончание Второй мировой войны 4
07:55
"Самое страшное время для родителей". Анекдоты о современной школе 1
07:47
"Здесь ты бомжара несчастная". Автор "Дневника Хача" рассказал о жизни в Америке 11
07:32
Жительница Барнаула задолжала по алиментам 800 тысяч рублей 31

© ООО «Амител», 1999 — 2020
Свидетельство о регистрации СМИ "Интернет-Сайт АМИЦ.РУ" Эл № 77-4905 от 30.10.01 Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций, ИА АМИТЕЛ Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ТУ22 — 00695 от 14.08.2017 выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Алтайскому краю и Республике Алтай
Учредитель: ООО "Амител", Главный редактор: Елена Викторовна Пацар.

Россия, Алтайский край, 656049 г. Барнаул, пр. Социалистический, 109 каб.305А
тел.: Реклама (7-385-2) 27-18-18, Редакция (7-385-2) 59-44-66, (7-385-2) 59-33-66
news@amic.ru

Провайдер — «TTK»          Дизайн сайта — «Студия Владислава Тимофеева»

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+.

При полном или частичном использовании любой информации и фотоматериалов гиперссылка на сайт ИА «Амител» обязательна. Редакция может не разделять точку зрения авторов.