30 сентября истекает срок, в который семьи могут обратиться за денежными выплатами на детей, связанными с распространением коронавируса. Об этом сообщает официальный сайт Алтайского края.
"Порядка трех тысяч семей в регионе по каким-либо причинам не обратились за выплатами, отложив их получение на сентябрь. В течение этого месяца они могут подать заявление через портал госуслуг, клиентские службы Пенсионного фонда или МФЦ. Отмечу, что это не касается родителей, которые уже получили выплаты на детей по линии Пенсионного фонда", – уточнила заместитель управляющего Отделением Пенсионного фонда России по Алтайскому краю Наталия Мочалова.
Ранее amic.ru писал о том, что Михаил Мишустин подписал распоряжение о выделении регионам 34,3 млрд рублей для выплат ежемесячных пособий на детей от 3 до 7 лет. Алтайский край из этих средств получит почти 1,6 млрд.
Комментарии