Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение о выделении регионам 34,3 млрд рублей для выплат ежемесячных пособий на детей от 3 до 7 лет. Из этих денег Алтайский край получит почти 1,6 млрд.
Как сообщает пресс-служба российского правительства, необходимость в дополнительном финансировании возникла в связи с ростом числа детей, родители которых имеют право на выплату. Таковых в стране уже более трех миллионов человек.
Кроме того, правительство выделило почти 2,3 млрд рублей для решения жилищного вопроса сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Алтайский край получит из этой суммы около 700 млн.
Напомним, ранее Владимир Путин подписал указ о ежемесячных пособиях на детей в возрасте от 3 до 7 лет. Выплаты начались с 1 июня, деньги получают семьи с низким доходом. Пособие составляет половину регионального прожиточного минимума ребенка.
Комментарии
... в связи с ростом числа детей, родители которых имеют право на выплату
да ну
обязательным условием получения выплаты является не превышения доходов на одного члена семьи не более среднедушевого прожиточного минимума за минувший год (2019 г.)...