Стало известно, из-за чего произошел крупный пожар в центре Барнаула

Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru
Возгорание в двухэтажном доме на улице Пролетарской в Барнауле, по предварительной версии, произошло из-за неосторожного обращения с огнем. Об этом amic.ru сообщили в пресс-службе ГУ МЧС Алтайского края. Кто стал виновником инцидента, пока неизвестно.
Напомним, возгорание в заброшенном деревянном доме произошло накануне вечером, 2 сентября. Общая площадь возгорания составила порядка 400 квадратных метров. Обошлось без пострадавших.
Ранее amic.ru писал, что 31 августа в Барнауле сгорел другой заброшенный дом – на улице 1-й Западной, 49а. Там огонь прошел 250 квадратных метров. Предварительная версия причины возгорания аналогичная – неосторожное обращение с огнем.
Комментарии
Кто застройщик?
На его месте неплохо бы смотрелся курятник в 22 этажа с вентфасадом
Кто застройщик?
На его месте неплохо бы смотрелся курятник в 22 этажа с вентфасадом
Как все просто и мерзко
Пора выпороть прилюдно отобрав участок у застройщика за поджоги - сразу прекратятся! Понимают только потери денег - деньгами и наказать!!!
У какого застройщика? Что торги уже состоялись?
У какого застройщика? Что торги уже состоялись?
Сейчас быстренько и обстряпают, первый раз что-ли
В том районе продаются участки и оптом и в розницу. Очереди из покупателей нет. Так что это бомжи неаккуратно покурили. Ну нет смысла поджигать этот дом.
Пузырек а ты от куда знаешь где этот дом?
Пузырек а ты от куда знаешь где этот дом?
Пролетарская 79. Во всех новостях было написано
16:25. В двухсот метрах от крайсуда участок говорит никому не нужен) Твоя фамилия не Гатилов случайно?)
Там почта раньше была.
Гостю 16-29. Тебе, колхюзнегу, откуда знать Барнаул- то ?
Мы как то в Новосибе капремонты проводили сети. Ну забухали малехо и загорелся у нас подвал, спалили его к чертям почти весь, хламовник у жильцов там был знатный. Ну в новость конечно это дело пустили, вот там начали жильцы написывать что их специально палят что бы выселить, целую эпопею расписали. Читать было приятно, хоть подальше от нас.
16:44. Простите уважаемый старпер что не знаю в каких подворотнях вы раньше ошивались)
16:25. В двухсот метрах от крайсуда участок говорит никому не нужен) Твоя фамилия не Гатилов случайно?)
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Пройдись по тем улицам. Там почти все готовы продаться. Зачем палить брошенный дом? Не представляющий никакой исторической ценности. Голову включи