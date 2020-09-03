Виктор Томенко сделал прививку от гриппа

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко поставил прививку от гриппа. Об этом глава региона сообщил на своей странице в Instagram.
"Сегодня поставил прививку от гриппа. Вакцина отечественная – совигрипп, защищает от тех видов гриппа, которые ожидаются в нынешнем сезоне", – написал губернатор.
Томенко также напомнил, что в текущем году прививочная кампания из-за сложной эпидемиологической обстановки началась в августе. По его словам, в Алтайском крае планируется привить порядка 60% населения, что позволит преодолеть эпидподъем с минимальными последствиями.
"Дорогие жители Алтайского края, ставьте прививки от гриппа! Этим вы защитите себя, родных и близких от болезни", – заключил глава региона.
Напомним, что предсезонная прививочная кампания по иммунизации населения против гриппа стартовала в Алтайском крае 21 августа, а закончится она 30 октября.
Комментарии
После такой прививки иммунитет так опускается, что болезнь проходит просто в кошмарных условиях. И это не у одного кстати. Прям на выживание почти что. Спасибо. Когда прививку на коронавирус будем пробовать?
Не верю... Упаковку показали и что?
3.09.2020 17:24
Бырмаглот
Не верю... Упаковку показали и что?
Тоже не верю, доверия власти нет совсем.