Более 35 тысяч жителей Алтайского края поставили вакцину от гриппа

Предсезонная прививочная кампания по иммунизации населения против гриппа идет в Алтайском крае. Она началась 21 августа и закончится 30 октября, пишет официальный сайт региона.
За 10 дней вакцинацию прошли 35 109 человек, а всего в 2020 году запланировано привить свыше 1,2 млн жителей края. По мнению специалистов, своевременная прививка – лучший способ защитить себя и близких.
"Поскольку организм человека на протяжении месяца после вакцинации вырабатывает необходимые защитные антитела и подготавливается к наступлению периода повышения заболеваемости, оптимальным временем для прививки является конец августа – начало сентября", – рассказала главный эпидемиолог Алтайского края Ирина Переладова.
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