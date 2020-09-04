Регионам России запретят снижать прожиточный минимум

Правительство России собирается запретить понижение прожиточного минимума в регионах, передают "Известия" со ссылкой на два источника, близких к кабмину.

"По замыслу правительства, в ближайшее время субъектам Федерации запретят снижать свой региональный прожиточный минимум – даже если потребительская корзина подешевеет", – пишет издание.

Это предложение обсуждали на совещании у вице-премьера Татьяны Голиковой. По словам источников, соответствующие поправки внесут в законопроект об определении величины прожиточного минимума. Запрет будет действовать в том случае, если по расчетам размер нового минимума окажется меньше, чем ставка, установленная в предыдущем году.

Как ранее сообщил amic.ru, 15 июля правительство Алтайского края увеличило размер прожиточного минимума за первый квартал 2020 года. Согласно постановлению, теперь в среднем на душу населения минимальная сумма составляет 9960 рублей.