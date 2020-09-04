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Мэрия не против незначительного увеличения стоимости проезда в Барнауле

, ИА "Амител"
Однако вопрос требует тщательной проработки

В администрации Барнаула состоялось заседание Координационного совета по ценообразованию. В числе прочих присутствующие обсудили вопрос повышения тарифов на проезд в общественном транспорте города. Как уже сообщал amic.ru, ранее перевозчики обратились в мэрию с просьбой увеличить стоимость билетов до 27-33 рублей.

Члены совета согласились с доводами, что тариф не повышался уже более полутора лет. Возможный рост цен на проезд обусловлен необходимостью индексации зарплаты водителей и кондукторов, подорожавшим топливом, техобслуживанием подвижного состава и другими факторами.

Как сообщает пресс-центр мэрии, по мнению главы Барнаула Вячеслава Франка увеличение не должно быть значительным и должно ориентироваться преимущественно на уровень инфляции. Также градоначальник поручил изыскать дополнительные средства из бюджета города и субсидировать часть расходов пассажироперевозчикам. Поэтому вопрос повышения тарифов требует дальнейшей проработки.

 

 

Автор:
Никита Иванников Редактор новостей

Комментарии

4.09.2020 10:09
- гость -

не против... казлы...

4.09.2020 10:10
- гость -

Совсем фунтики с коней попадали
Ни стыда ни совести
Ценник за скотовозки дороже новосибирских

4.09.2020 10:11
- гость -

Спасибо деду за Победу

4.09.2020 10:15
Гость

Какое поднятие??? Вы приведите хотя бы в нормальное состояние автопарк! Автобусы дымят, троллейбусы разваливаются...
Сколько можно поднимать. Народу и так жить не на что!!!

4.09.2020 10:17
- гость -

мы не против, чтобы нашей мэрии понизили оклад

4.09.2020 10:21
- гость -

От незначительного повышения цен на проезд перевозчики получат незначительный эффект.
Так стоит ли возиться тогда?

4.09.2020 10:23
гость

народ злиться! эмоции! а твари опять гавах собирают!

4.09.2020 10:26
гость

ГАВАХ ОПЯТЬ СОБИРАЮТ!

4.09.2020 10:29
гость

КТО МНЕ ПОВЫСИТ ЗАРПЛАТУ???? ТРЕТИЙ ГОД НА ОДНОМ УРОВНЕ???? Сотрдуники Администрации , а?

4.09.2020 10:30
- гость -

рост цен на проезд обусловлен необходимостью индексации зарплаты водителей и кондукторов

Обусловлен желанием хозяйчиков купить новую тачку своей бабе, дочке, внуку.

4.09.2020 10:30
- гость -

а чеб они были против? они там не ездят

4.09.2020 10:32
- гость -

зарплату повысили, вот пусть из своего кармана и забашляет перевозчикам, Еремей пусть отстегнет долю малую от своих барышей и другие.

4.09.2020 10:33
- гость -

Однако вопрос требует тщательной проработки----------откат ждут...

4.09.2020 10:42
Гость

Вводите тогда проездные для детей, у меня по 200 руб а день выходит только у школьников. Зарплату так часто не повышают..

4.09.2020 10:43
Гость

Возмущению нет предела! Пусть просят у государства помощи! Сколько можно народ обдирать!

4.09.2020 10:48
гость

а теперь давайте спросим водителей, кондукторов повысили ли им заработную плату, когда стало 23-25?

Маршруты то чего ноют? Где доказательства на бумаге, что у них убыток? Плата за проезд идёт наличными, ни где не фиксируется.

4.09.2020 10:53
гость


4.09.2020 10:43
Гость
Возмущению нет предела! Пусть просят у государства помощи!

а те у кого есть деньги, всегда любят прибедняться, "убыточно" , а с рынка уходить не собираются

4.09.2020 11:02
ололо

ну, тут решение простое, повысили Франку зарплату на 3%,
соответственно и плату за проезд увеличивайте на 3%, или как?

4.09.2020 11:02
гость

А нам кто зарплаты повысит???Совсем уже охренели!

4.09.2020 11:13
гость

Понижайте квартплату тогда! Снижайте цену на ГАЗ, на электроэнергию! Или забыли план ГОЭЛРО и для чего свет проводили в дома?

4.09.2020 11:17
гость


4.09.2020 11:02
ололо
ну, тут решение простое, повысили Франку зарплату на 3%,
соответственно и плату за проезд увеличивайте на 3%, или как?

Вот ок, на повышение на рубль согласны), но они то снова хотят на 25%, тоже ЖКХ максимум на 4% ежегодно индексируют.

4.09.2020 11:34
Панночка

до сих пор после предыдущитх повышений не было отчета перед горожанами - что сделано, как повысились зп, сколько новых ТС закуплено...
мы продолжаем ездить на древних дырявых маршрутках, а в автобусах регулярно обилечивают из катушки

4.09.2020 11:34
14

07:15В США захотели сделать бесплатным проезд в транспорте

4.09.2020 11:37
- гость -

а с рынка уходить не собираются

Правильно. Конкурс обьявить - 15 рублей проезд. И посмотрим, кто туда заявится.

4.09.2020 11:58
- гость -

собаки женского рода

4.09.2020 12:01
Гость

4.09.2020 11:37
- гость -
Соглашусь с вами, почему везде тендеры со стартовой ценой и понижением,а "этим" каждый год-два повышение расценок?

4.09.2020 12:12
- гость -

10 лет назад, в 2010 году, проезд в коммерческом транспорте стоил 10 рублей.
За 10 лет официальная накопительная инфляция составила 91%.
Итого справедливая цена проезда в 2020 году 19 рублей.
Даже если ДОПОЛНИТЕЛЬНО к инфляции добавлять по 3% (чтобы индексировать зарплаты с учетом инфляции на 10% в год!), то цена проезда должна быть 25 рублей.
Автобусники хотят больше. Разгоняют инфляцию в стране.

Сравниваем по-другому.
В 2010 году 92-й бензин стоил 21 рубль за литр. Сейчас 42. Рост на 100%. А стоимость проезда УЖЕ больше на 150%, и просят еще повышения...

4.09.2020 12:31
Властелин

Гордума одобрила повышение зарплаты главе Барнаула
Вячеслав Франк будет получать на 3% больше
У меня все!

4.09.2020 12:52
- гость -

Давай Франк, дави нищебродов до конца. А то они до сих пор еще размножаются!

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