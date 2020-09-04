Мэрия не против незначительного увеличения стоимости проезда в Барнауле

В администрации Барнаула состоялось заседание Координационного совета по ценообразованию. В числе прочих присутствующие обсудили вопрос повышения тарифов на проезд в общественном транспорте города. Как уже сообщал amic.ru, ранее перевозчики обратились в мэрию с просьбой увеличить стоимость билетов до 27-33 рублей.
Члены совета согласились с доводами, что тариф не повышался уже более полутора лет. Возможный рост цен на проезд обусловлен необходимостью индексации зарплаты водителей и кондукторов, подорожавшим топливом, техобслуживанием подвижного состава и другими факторами.
Как сообщает пресс-центр мэрии, по мнению главы Барнаула Вячеслава Франка увеличение не должно быть значительным и должно ориентироваться преимущественно на уровень инфляции. Также градоначальник поручил изыскать дополнительные средства из бюджета города и субсидировать часть расходов пассажироперевозчикам. Поэтому вопрос повышения тарифов требует дальнейшей проработки.
Комментарии
не против... казлы...
Совсем фунтики с коней попадали
Ни стыда ни совести
Ценник за скотовозки дороже новосибирских
Спасибо деду за Победу
Какое поднятие??? Вы приведите хотя бы в нормальное состояние автопарк! Автобусы дымят, троллейбусы разваливаются...
Сколько можно поднимать. Народу и так жить не на что!!!
мы не против, чтобы нашей мэрии понизили оклад
От незначительного повышения цен на проезд перевозчики получат незначительный эффект.
Так стоит ли возиться тогда?
народ злиться! эмоции! а твари опять гавах собирают!
ГАВАХ ОПЯТЬ СОБИРАЮТ!
КТО МНЕ ПОВЫСИТ ЗАРПЛАТУ???? ТРЕТИЙ ГОД НА ОДНОМ УРОВНЕ???? Сотрдуники Администрации , а?
рост цен на проезд обусловлен необходимостью индексации зарплаты водителей и кондукторов
Обусловлен желанием хозяйчиков купить новую тачку своей бабе, дочке, внуку.
а чеб они были против? они там не ездят
зарплату повысили, вот пусть из своего кармана и забашляет перевозчикам, Еремей пусть отстегнет долю малую от своих барышей и другие.
Однако вопрос требует тщательной проработки----------откат ждут...
Вводите тогда проездные для детей, у меня по 200 руб а день выходит только у школьников. Зарплату так часто не повышают..
Возмущению нет предела! Пусть просят у государства помощи! Сколько можно народ обдирать!
а теперь давайте спросим водителей, кондукторов повысили ли им заработную плату, когда стало 23-25?
Маршруты то чего ноют? Где доказательства на бумаге, что у них убыток? Плата за проезд идёт наличными, ни где не фиксируется.
4.09.2020 10:43
Гость
Возмущению нет предела! Пусть просят у государства помощи!
а те у кого есть деньги, всегда любят прибедняться, "убыточно" , а с рынка уходить не собираются
ну, тут решение простое, повысили Франку зарплату на 3%,
соответственно и плату за проезд увеличивайте на 3%, или как?
А нам кто зарплаты повысит???Совсем уже охренели!
Понижайте квартплату тогда! Снижайте цену на ГАЗ, на электроэнергию! Или забыли план ГОЭЛРО и для чего свет проводили в дома?
4.09.2020 11:02
ололо
ну, тут решение простое, повысили Франку зарплату на 3%,
соответственно и плату за проезд увеличивайте на 3%, или как?
Вот ок, на повышение на рубль согласны), но они то снова хотят на 25%, тоже ЖКХ максимум на 4% ежегодно индексируют.
до сих пор после предыдущитх повышений не было отчета перед горожанами - что сделано, как повысились зп, сколько новых ТС закуплено...
мы продолжаем ездить на древних дырявых маршрутках, а в автобусах регулярно обилечивают из катушки
07:15В США захотели сделать бесплатным проезд в транспорте
а с рынка уходить не собираются
Правильно. Конкурс обьявить - 15 рублей проезд. И посмотрим, кто туда заявится.
собаки женского рода
4.09.2020 11:37
- гость -
Соглашусь с вами, почему везде тендеры со стартовой ценой и понижением,а "этим" каждый год-два повышение расценок?
10 лет назад, в 2010 году, проезд в коммерческом транспорте стоил 10 рублей.
За 10 лет официальная накопительная инфляция составила 91%.
Итого справедливая цена проезда в 2020 году 19 рублей.
Даже если ДОПОЛНИТЕЛЬНО к инфляции добавлять по 3% (чтобы индексировать зарплаты с учетом инфляции на 10% в год!), то цена проезда должна быть 25 рублей.
Автобусники хотят больше. Разгоняют инфляцию в стране.
Сравниваем по-другому.
В 2010 году 92-й бензин стоил 21 рубль за литр. Сейчас 42. Рост на 100%. А стоимость проезда УЖЕ больше на 150%, и просят еще повышения...
Гордума одобрила повышение зарплаты главе Барнаула
Вячеслав Франк будет получать на 3% больше
У меня все!
Давай Франк, дави нищебродов до конца. А то они до сих пор еще размножаются!