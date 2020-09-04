Мэрия не против незначительного увеличения стоимости проезда в Барнауле

В администрации Барнаула состоялось заседание Координационного совета по ценообразованию. В числе прочих присутствующие обсудили вопрос повышения тарифов на проезд в общественном транспорте города. Как уже сообщал amic.ru, ранее перевозчики обратились в мэрию с просьбой увеличить стоимость билетов до 27-33 рублей.

Члены совета согласились с доводами, что тариф не повышался уже более полутора лет. Возможный рост цен на проезд обусловлен необходимостью индексации зарплаты водителей и кондукторов, подорожавшим топливом, техобслуживанием подвижного состава и другими факторами.

Как сообщает пресс-центр мэрии, по мнению главы Барнаула Вячеслава Франка увеличение не должно быть значительным и должно ориентироваться преимущественно на уровень инфляции. Также градоначальник поручил изыскать дополнительные средства из бюджета города и субсидировать часть расходов пассажироперевозчикам. Поэтому вопрос повышения тарифов требует дальнейшей проработки.