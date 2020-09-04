Знаковый культурный объект может появиться в Барнауле к 300-летию города

К 300-летию Барнаула в городе может появиться новый крупный культурный объект. Об этом на заседании Гордумы 4 сентября рассказал мэр Вячеслав Франк.

По словам градоначальника, что именно построят в городе, пока неизвестно. Все зависит от мнения барнаульцев. Кто-то призывает создать новую набережную, у кого-то есть запрос на парк, а, возможно, это будет абсолютно новый театр.

Несмотря на то, что до 300-летия Барнаула еще 10 лет, уже сейчас надо начинать продумывать концепцию празднования, чтобы получить финансовую поддержку краевого бюджета, подчеркнул Франк.

Как уже сообщал amic.ru, ранее стало известно, что программу празднования 290-летия в Барнауле могут сократить из-за "ковидных" ограничений.