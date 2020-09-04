Программу празднования Дня города в Барнауле могут сократить

Программу празднования 290-летия Барнаула возможно придется сокращать. Виной тому – "ковидные" ограничения, которые продолжают действовать в городе. Об этом во время заседания Гордумы 4 сентября рассказал глава Барнаула Вячеслав Франк.

По его словам, сейчас власти обсуждают, какие мероприятия останутся, а от каких можно отказаться. Ясность в этом вопросе наступит позже. Пока известно, что точно 19 сентября состоится шоу авиационной группы "Стрижи", в котором примут участие семь самолетов МиГ-29 и 18 человек летного состава. Как уже сообщал amic.ru, накануне, 3 сентября, Франк встречался с командирами пилотажной группы Сергеем Осяйкиным и Сергеем Божковым, которые прилетели в Барнаул для обсуждения вопросов подготовки к шоу.

Напомним, основные торжества, посвященные 290-летию Барнаула, намечены на 19 сентября.