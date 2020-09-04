Поселок Южный в Барнауле на день останется без горячей воды

В барнаульском поселке Южном 6 сентября с 8:00 до 17:00 отключат горячую воду, сообщает пресс-служба Сибирской генерирующей компании.

В это время специалисты городских электросетей будут проводить плановые ремонтные работы и приостановят подачу энергии на центральный тепловой пункт. Без теплоресурса останутся 102 многоквартирных и 67 частных домов, семь детсадов, три школы и пять больниц.

Как ранее сообщал amic.ru, в связи с врезкой тройника магистрального трубопровода с 3 по 4 сентября горячую воду отключили в 39 домах, трех детских садах, одной школе и одной больнице. Подачу ресурса должны восстановить к 18:00 пятницы, 4 сентября.