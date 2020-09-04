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В Алтайском крае нашли собаку, которую потеряли туристы из Кемерово

, ИА "Амител"
Волонтеры ищут хозяина животного
Фото: Инцидент Барнаул

Фото: Инцидент Барнаул

Очевидцы в сообществе "Инцидент Барнаул" рассказали о том, что в Алтайском крае нашли собаку, которая потерялась два месяца назад. Ее хозяина ищут через социальные сети. 

"В селе Кулунда нашли кемеровского хатико. Собака потерялась ещё два месяца назад. Как рассказывают очевидцы, хозяева ехали в Яровое. Вышли, чтобы выгулять питомца, но он убежал в лес. Искали его почти два дня, потом уехали", — говорится в сообщении.

Теперь пес вышел к людям и уже несколько дней сидит на том месте, где остановились его хозяева. Он ждет, пока люди его заберут и отказывается от еды. 

К посту прикрепили номер телефона, куда можно сообщить информацию о возможном хозяине собаки. 

Ранее amic.ru писал о том, что на Павловской трассе нашли собаку, которая несколько дней ждала пока ее заберут. Пользователи предположили, что ее просто выкинули. 

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Автор:
Илья Звягинцев корреспондент 89835435661

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